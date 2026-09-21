Le Vietnam renforce les liens avec sa communauté en Nouvelle-Zélande

À Auckland et Wellington, les échanges ont porté sur les nouvelles politiques en faveur des Vietnamiens à l’étranger, notamment la Résolution N°23-NQ/TW, ainsi que sur les attentes de la communauté.

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Photo : CTV/CVN

Celle-ci est appelée à mettre davantage à profit ses connaissances, ses compétences et ses réseaux au service du développement du Vietnam et des relations bilatérales.

Dans le cadre du programme de travail communautaire pour 2026 et afin de présenter les nouvelles résolutions, orientations et politiques du Parti et de l’État à l’égard des Vietnamiens résidant à l’étranger, une délégation du ministère des Affaires étrangères, conduite par Nguyên Quỳnh Mai, vice-présidente de la Commission d’État chargée des Vietnamiens à l’étranger, a effectué des visites et rencontré la communauté vietnamienne à Auckland et Wellington, en Nouvelle-Zélande.

L’ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Phan Minh Giang, ainsi qu’un grand nombre de membres de la communauté ont participé à ces rencontres. Parmi eux figuraient des représentants de différentes générations de Vietnamiens établis en Nouvelle-Zélande, des responsables d’associations ainsi que des personnalités reconnues pour leur influence et leur engagement au sein de la communauté.

Une communauté stable et bien intégrée

Informant la délégation de la situation de la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande, l’ambassadeur Phan Minh Giang a indiqué qu’elle comptait actuellement quelque 15.000 personnes, dont environ 10.000 à Auckland.

Dans l’ensemble, les Vietnamiens y mènent une vie stable et sont bien intégrés à la société locale. Ils restent attachés à leurs traditions et à leur identité culturelle, tout en entretenant des liens étroits avec leur pays d’origine et en participant activement aux activités culturelles, sociales et caritatives locales.

Des associations vietnamiennes ont été créées dans toutes les grandes villes de Nouvelle-Zélande, tandis que les associations d’étudiants vietnamiens y mènent de nombreuses activités.

Au nom de la délégation, Nguyên Quỳnh Mai s’est déclarée heureuse de pouvoir rencontrer la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande.

Elle a présenté le programme de travail de la délégation, en mettant notamment l’accent sur l’information de la communauté concernant les nouvelles résolutions, orientations et politiques du Parti et de l’État à l’égard des Vietnamiens résidant à l’étranger.

Elle a notamment présenté la Résolution N°23-NQ/TW, adoptée le 2 septembre 2026 par le Bureau politique sur le travail concernant les Vietnamiens à l’étranger.

Elle a souligné que ces rencontres constituaient également une occasion d’écouter les préoccupations, aspirations et propositions de la communauté, afin de contribuer à l’élaboration et à l’ajustement des politiques pour mieux répondre à ses attentes et tenir compte des réalités du terrain.

Présentant plusieurs résolutions récemment adoptées, Nguyên Quỳnh Trang, vice-directrice du Département du Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères, a indiqué que, notamment depuis le début du mandat du XIVe Congrès national du Parti, le Comité central avait adopté de nombreuses résolutions importantes et structurantes couvrant des domaines stratégiques pour le développement du pays dans la nouvelle ère, tels que les sciences et technologies et la transformation numérique, l’intégration internationale, la sécurité énergétique, l’édification du système juridique, la santé, l’éducation et la culture.

Elle a notamment cité la Résolution N°06-NQ/TW, adoptée le 19 mai 2026 par le Bureau politique sur la mise en œuvre de la ligne diplomatique définie par le XIVe Congrès national du Parti, ainsi que les Résolutions N°19-NQ/TW et N°20-NQ/TW, adoptées le 28 juillet 2026 par le 3e Plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat, respectivement sur le renouvellement du modèle de développement du Vietnam et sur la construction et le développement du Vietnam en tant que nation maritime forte.

Présentant les principaux points de ces trois textes, Nguyên Quỳnh Trang a souligné que le XIVe Congrès national du Parti avait défini l’intensification de l’action extérieure et de l’intégration internationale comme une mission "essentielle et permanente".

Les résolutions fixent des groupes de tâches et de solutions destinés à renforcer la puissance globale du pays, à élargir son espace de développement, à garantir au mieux les intérêts nationaux et à développer l’action extérieure à la hauteur du patrimoine historique et culturel ainsi que de la position du Vietnam, contribuant ainsi à la réalisation de ses objectifs stratégiques.

Elle a estimé que la mise en œuvre efficace de ces orientations, ainsi que la concrétisation de l’aspiration à un développement prospère et florissant, nécessitaient des contributions importantes et concrètes de la communauté vietnamienne à l’étranger, notamment en Nouvelle-Zélande, dans des domaines tels que les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique, ainsi que la mobilisation des technologies et des expériences avancées en matière de gouvernance maritime.

La diaspora, une ressource stratégique pour le développement national

Abordant les principaux contenus de la Résolution N°23 sur le travail concernant les Vietnamiens à l’étranger, Nguyễn Quỳnh Mai a affirmé que ce texte s’inscrivait dans la continuité de l’esprit de grande union nationale porté par la Résolution N°36, tout en marquant une évolution de la réflexion stratégique du Parti.

Les Vietnamiens résidant à l’étranger sont désormais considérés non seulement comme une partie inséparable de la communauté nationale vietnamienne, mais aussi comme l’une des ressources stratégiques importantes contribuant au renforcement de la puissance globale du pays.

Dans cet esprit "d’accompagnement et de co-construction", afin de permettre aux Vietnamiens à l’étranger de participer plus activement au processus d’intégration, d’édification, de développement et de défense de la Patrie, le Parti et l’État continueront de perfectionner le cadre institutionnel ainsi que les mécanismes et politiques cohérents, ouverts et novateurs visant à connecter, attirer et valoriser efficacement les ressources de la diaspora, notamment celles des intellectuels, experts, entrepreneurs, scientifiques et jeunes Vietnamiens à l’étranger.

Nguyên Quỳnh Mai s’est dite fière de constater que la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande était appréciée par les autorités locales pour sa cohésion et son intégration, ainsi que pour ses contributions positives à la vie économique et sociale du pays d’accueil, tout en préservant et en valorisant les traditions culturelles et la langue vietnamienne.

Photo : BTC/CVN

Elle a salué les nombreuses initiatives menées ces dernières années par les associations vietnamiennes pour servir la communauté et soutenir les activités de la représentation diplomatique, notamment l’Association des Vietnamiens, l’Association des femmes vietnamiennes, l’Association des étudiants vietnamiens en Nouvelle-Zélande, l’association VietNZ et le Réseau des intellectuels vietnamiens - Nouvelle-Zélande.

Les pagodes vietnamiennes en Nouvelle-Zélande jouent également un rôle important. Outre leur fonction religieuse, elles contribuent à renforcer les liens, la solidarité et la cohésion au sein de la communauté.

La vice-présidente de la Commission d’État a souligné que celle-ci attachait une grande valeur à toutes les contributions de la communauté au pays et à la société, quelles qu’en soient l’ampleur ou la forme.

Elle s’est dite convaincue que la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande continuerait de promouvoir l’entraide, de se soutenir mutuellement et de construire une communauté solidaire, civilisée, attachée à son identité et toujours plus dynamique, renforçant ainsi sa position et sa réputation dans la société d’accueil.

Elle a notamment souhaité que les Vietnamiens de Nouvelle-Zélande continuent d’assumer leur rôle "d’ambassadeurs de la culture, du pays et du peuple vietnamiens", de contribuer à promouvoir l’image du Vietnam et de rester un solide trait d’union entre les deux pays, afin de consolider davantage le Partenariat stratégique intégral Vietnam - Nouvelle-Zélande.

Répondre aux attentes de la communauté

Lors des rencontres, Pham Hoàng Tùng, vice-directeur du Département consulaire, a présenté plusieurs nouvelles politiques récemment adoptées concernant les Vietnamiens à l’étranger, notamment les dispositions relatives à la nationalité et à l’identification, ainsi que les orientations de mise en œuvre de la Convention Apostille, visant à simplifier les procédures d’authentification des documents destinés à être utilisés à l’étranger.

Il a également répondu directement aux questions de la communauté concernant diverses procédures consulaires, notamment la délivrance des passeports, l’enregistrement des naissances et les casiers judiciaires.

Les représentants de la communauté ont exprimé leur fierté face aux progrès rapides et remarquables enregistrés par le pays ces dernières années, ainsi que leur enthousiasme devant l’aspiration du Vietnam à accélérer son développement, concrétisée par les objectifs fixés pour 2030, 2035 et 2045 et la vision à l’horizon 2130.

Ils ont également exprimé leur reconnaissance pour l’attention portée par les dirigeants du Parti et de l’État à la communauté vietnamienne à l’étranger.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Les participants ont souligné que la visite d’État en Nouvelle-Zélande du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et de la délégation de haut niveau du Vietnam, en août dernier, avait ouvert un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays et continuait de consolider les fondements nécessaires à une vie stable et au développement de la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande.

Les membres de la communauté se sont déclarés convaincus que, grâce aux orientations stratégiques et aux décisions prises par le Parti et l’État, le Vietnam atteindrait rapidement les objectifs fixés.

Ils ont salué les informations fournies directement par la délégation, exprimé leur confiance et leur soutien aux orientations et politiques du Parti et de l’État pour le développement du pays dans la nouvelle période, et apprécié les efforts engagés ces dernières années pour perfectionner les politiques en faveur des Vietnamiens à l’étranger.

Ils ont notamment placé de fortes attentes dans la Résolution N°23, espérant qu’elle permettrait de créer de nouvelles avancées. Ils ont souhaité bénéficier d’un soutien accru pour développer les espaces d’activités communautaires et préserver l’usage de la langue vietnamienne, tout en affirmant leur volonté de continuer à jouer le rôle de passerelle entre les deux pays et à contribuer au renforcement de l’amitié Vietnam - Nouvelle-Zélande.

La délégation a également recueilli les avis et propositions des participants concernant la poursuite de la réforme des procédures administratives afin de favoriser l’investissement, l’étude de dispositifs de visa spécifiques pour les experts, notamment de type "Tech visa", la mise en place d’un mécanisme de coordination unifié pour attirer les experts et talents vietnamiens à l’étranger, ainsi que des mesures visant à améliorer l’enseignement et l’apprentissage du vietnamien au sein de la communauté et à renforcer les échanges et la coopération entre les peuples des deux pays.

À cette occasion, Nguyên Quỳnh Mai a présenté plusieurs activités organisées par la Commission d’État à l’intention des Vietnamiens à l’étranger, notamment le programme "Xuân Quê hương" (Printemps au pays natal), le Camp d’été, les visites de délégations de Vietnamiens à l’étranger auprès des militaires et des habitants de l’archipel de Truong Sa, les formations professionnelles destinées aux enseignants et bénévoles chargés de l’enseignement du vietnamien au sein des communautés, ainsi que la 5e conférence mondiale des Vietnamiens à l’étranger.

Elle a invité les Vietnamiens de Nouvelle-Zélande à participer à ces activités et a remis, au nom de la délégation, plusieurs ouvrages et livres pour enfants en vietnamien aux représentants de la communauté. Elle les a également invités à continuer de participer activement à la Journée de valorisation de la langue vietnamienne, célébrée le 8 septembre, et à promouvoir davantage l’enseignement et l’apprentissage du vietnamien auprès des générations futures.

Remerciant la délégation pour sa visite, l’ambassadeur Phan Minh Giang a affirmé que l’ambassade continuerait de déployer de manière globale ses missions, en accordant notamment une attention accrue à la protection des citoyens et à son rôle de "maison commune" de la communauté vietnamienne.

Elle continuera également d’accompagner les activités des associations et de poursuivre l’amélioration des procédures administratives afin de mieux répondre aux besoins et aux aspirations légitimes de la communauté.

Câm Sa/CVN