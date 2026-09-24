France : le Vietnam fait vibrer Nice aux couleurs de la Fête de la Lune 2026

La communauté vietnamienne à Nice a célébré, le 20 septembre, la Fête de la Lune 2026 à travers un grand rendez-vous culturel mêlant gastronomie, traditions populaires et spectacle artistique.

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Organisé par l’Association de la communauté vietnamienne à Nice (ACVNI) avec le Centre culturel du Vietnam en France, l’événement a réuni familles vietnamiennes, jeunes générations et amis français autour d’un même patrimoine culturel.

Pour la première fois dans cette ville française, la Fête de la Lune vietnamienne a pris la forme d’un grand spectacle culturel et artistique, associant traditions populaires, activités familiales et performances professionnelles.

Point d’orgue de cette édition 2026 : la participation de la troupe nationale de chant, de danse et de musique du Vietnam. Venus du pays, les artistes ont offert au public un voyage à travers les chants, les danses traditionnelles et les sonorités des instruments vietnamiens, faisant résonner les couleurs du Vietnam au cœur de Nice.

Trois espaces pour faire vivre la culture vietnamienne

La fête s’est articulée autour de trois espaces : gastronomie, traditions de la Fête de la Lune et spectacles. L’espace gastronomique a permis de découvrir quelques saveurs emblématiques du Vietnam, notamment le bánh mì (sandwich vietnamien), et le bún bò Huế (soupe épicée de nouilles au bœuf de Huê), sans oublier le café vietnamien au lait concentré glacé et d’autres mets traditionnels.

Au-delà de la dégustation, cette présence culinaire a offert aux visiteurs français et internationaux une porte d’entrée simple et conviviale sur la culture vietnamienne.

Les enfants ont, quant à eux, été au cœur des activités traditionnelles : ateliers de fabrication de lanternes, danse du lion, jeux, photos souvenirs et animations autour de Chị Hằng (Déesse de la Lune) et Chú Cuội (Gardien de buffles), figures emblématiques de l’imaginaire vietnamien associées à la fête.

Pour les jeunes d’origine vietnamienne nés et élevés en France, ces moments ont permis de découvrir de manière concrète des traditions parfois éloignées de leur quotidien.

Le grand spectacle a constitué le temps fort de la journée. Chants, danses et instruments traditionnels se sont succédé, alternant mélodies familières et tableaux plus dynamiques. Pour de nombreux Vietnamiens vivant à Nice et aux environs, ces airs et ces sonorités ont ravivé des souvenirs du pays natal.

Pour les amis français et internationaux, le spectacle a offert une découverte de la richesse et de la diversité de la culture vietnamienne.

Transmettre le lien aux nouvelles générations

Au-delà du spectacle, l’événement portait une ambition clairement assumée par l’ACVNI : faire vivre la culture vietnamienne loin du pays et la transmettre aux jeunes générations. La devise de l’association, "Tant que la culture demeure, la nation demeure", résume cette volonté.

Préserver les traditions en terre étrangère ne signifie pas seulement entretenir le souvenir du Vietnam. Il s’agit aussi de permettre aux enfants de connaître leurs racines et de maintenir un lien vivant avec le pays de leurs parents et grands-parents.

La manifestation a également bénéficié de la présence de Valérie Bothy-Lanfranchi, adjointe au maire de Nice chargée de l’Europe, des relations internationales et des relations Nice-Monaco, ainsi que de Dinh Ngoc Duc, directeur du Centre culturel du Vietnam en France, aux côtés de représentants d’associations, d’organisations et de la communauté vietnamienne.

L’Union des étudiants vietnamiens à Nice (UEVNI), l’Académie Martiale des 9 Dragons, l’Association bouddhiste vietnamienne – pagode Tu Quang de Nice, ainsi que plusieurs entreprises et partenaires ont également contribué à la réalisation de l’événement.

Cette mobilisation collective a donné à la Fête de la Lune 2026 une dimension qui dépasse la seule célébration : celle d’un rendez-vous communautaire où la culture devient un trait d’union entre les générations et entre les communautés.

À Nice, une soirée de fête s’est ainsi transformée en un moment de retrouvailles avec le Vietnam pour les uns, et en une invitation à découvrir sa culture pour les autres. Une manière, pour la communauté vietnamienne, de faire vivre ses traditions et de les transmettre, loin du pays mais toujours avec le même attachement.

Texte et photos : Câm Sa - Thao Huyên/CVN