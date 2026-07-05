Quang Tri célèbre la paix et tourne son regard vers l'avenir

Le Festival pour la paix 2026, placé sous le thème "De la mémoire à l'avenir - Quang Tri pour la paix", s'est ouvert dans la soirée du 4 juillet sur le site historique national spécial des deux rives de Hiên Luong - Bên Hai, dans la province centrale de Quang Tri. L'événement transmet un message fort en faveur de la paix, de la réconciliation, de la coopération et du développement durable.

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Photo : VNA/CVN

Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a souligné que, pour le peuple vietnamien, la paix n'est pas seulement une aspiration, mais une valeur sacrée acquise au prix d'immenses sacrifices consentis par les générations précédentes. Sur cette terre de Quang Tri, profondément marquée par les ravages de la guerre, la valeur de la paix et la gratitude envers ceux qui ont consacré leur jeunesse et leur vie à l'indépendance, à la liberté et à la réunification nationale prennent une résonance particulière.

Dans un contexte international marqué par la persistance des conflits et des incertitudes, le vice-Premier ministre a estimé que le message "Quang Tri pour la paix" revêt une portée plus actuelle que jamais. Il a réaffirmé que le Vietnam poursuivait avec constance une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération et de développement. Le pays demeure un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale, œuvrant avec les autres nations au renforcement du dialogue, de la coopération, du respect du droit international ainsi qu'à l'édification d'un monde pacifique, stable et durable.

Le vice-Premier ministre a salué l'initiative des autorités provinciales visant à faire du Festival pour la paix un rendez-vous culturel d'envergure nationale, appelé à acquérir progressivement une dimension internationale. Selon lui, Quang Tri, autrefois symbole des souffrances de la guerre, est aujourd'hui devenue un symbole de paix, d'amitié et d'aspiration au développement, illustrant l'image d'un Vietnam épris de paix, tourné vers l'avenir tout en sachant dépasser les blessures du passé.

Le président du Comité populaire provincial, Lê Hông Vinh, a rappelé que Quang Tri conserve de nombreux hauts lieux de mémoire de l'histoire nationale, notamment les deux rives de Hiên Luong - Bên Hai, la citadelle de Quang Tri, la Route 9 et Khe Sanh. Il a souligné que la province, malgré les destructions de la guerre, s'est relevée avec détermination pour devenir un symbole de renaissance, de réconciliation, d'humanité et d'aspiration à la paix.

Photo : VNA/CVN

Le point culminant de la cérémonie a été la sonnerie de la Cloche des vœux pour la paix, symbole d'un appel en faveur d'un monde de paix, d'unité et de développement durable. Le spectacle artistique, conçu autour de trois tableaux - Le cours de la mémoire, La lumière de la paix et Le monde en harmonie -, associait arts traditionnels et technologies scéniques modernes afin d'illustrer le chemin parcouru, de la mémoire de la guerre à l'espérance d'un avenir pacifique.

Le Festival pour la paix 2026 comprend une série d'activités culturelles, artistiques et sportives organisées tout au long de l'année, parmi lesquelles une journée cycliste pour la paix, une soirée musicale dédiée aux œuvres de Trinh Công Son, une cérémonie d'hommage aux morts pour la Patrie accompagnée d'un lâcher de lanternes flottantes sur la rivière Thach Han à l'occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Martyrs (27 juillet), un festival de montgolfières ainsi que plusieurs autres manifestations culturelles et sportives.

Avant la cérémonie d'ouverture, le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang et une délégation du gouvernement central ont déposé des fleurs et brûlé des bâtons d'encens en hommage aux héros et martyrs à la citadelle de Quang Tri, au Cimetière national des martyrs de Truong Son et au Cimetière national des martyrs de la Route 9. Ce geste de reconnaissance traduit la tradition vietnamienne de gratitude envers les générations qui ont sacrifié leur vie pour la nation et réaffirme le message de paix, de réconciliation et de développement durable porté par le Festival pour la paix 2026.

VNA/CVN