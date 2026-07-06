Pour bâtir l’avenir de l’enseignement professionnel

La Résolution 71-NQ/TW du Bureau politique sur les percées dans le développement de l’éducation et de la formation est considérée comme un levier important pour réformer l’enseignement professionnel. Son objectif : rapprocher davantage la formation des besoins réels du marché du travail.

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Photo : Phuong Mai/CVN

Dans la Société à responsabilité limitée Lam Son à Hanoï, les commandes ont doublé. Les lignes de production fonctionnent désormais en continu, parfois en plusieurs équipes. La principale difficulté n’est plus seulement de respecter les délais, mais de trouver suffisamment de travailleurs techniques qualifiés.

Selon Tai Duy Diêp, chef d’atelier à cet entreprise, Lam Son a besoin d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, formée dans les établissements d’enseignement professionnel. "Notre entreprise se lance dans la fabrication et l'usinage mécanique. Cette année, nos besoins concernent principalement les métiers du soudage, de l’emboutissage et de l’usinage. Nous devons recruter environ 50 à 70 travailleurs qualifiés, un besoin en hausse par rapport à 2025", a dit-il.

Préparer les ressources humaines dès le plus tôt possible

Face à cette pénurie, de nombreuses entreprises cherchent désormais à préparer leurs ressources humaines dès le plus tôt possible. Chez Lam Son, plusieurs étudiants en mécanique sont directement intégrés aux ateliers pendant leur stage, avec une rémunération d’environ 10 millions de dôngs par mois.

Nguyên Gia Binh, étudiant stagiaire a révélé que "pendant notre stage, nous bénéficions des mêmes avantages et conditions que les employés de l'entreprise. Concrètement, nous percevons un salaire et si nous habitons loin de l'entreprise, nous pouvons également bénéficier d'une aide au logement".

Photo : Phuong Mai/CVN

Pour Tin Khai, une sarl lancée dans la fabrication de produits en plastique et de composants métalliques, elle prévoit d’agrandir son usine dans les prochaines années. Elle souhaite également développer de nouveaux projets liés à l’automatisation, à la semi-automatisation et aux technologies avancées afin de répondre aux besoins des entreprises et des grands clients. "Chez Tin Khai, les exigences concernant la qualité des candidats sont élevées. Les nouveaux employés bénéficient d’une formation et d’un accompagnement pour maîtriser les machines et les équipements", révèle Luc Van Quôc, directeur adjoint de la sarl Tin Khai.

Amélioration de la productivité du travail

Avec l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres dans les prochaines années, l’amélioration de la productivité du travail devient une priorité. Actuellement, la proportion de travailleurs ayant un certificat de formation professionnelle est d’environ 25%, tandis que dans les pays développés ce chiffre avoisine 70%.

La réalité montre que de nombreux postes techniques dans les zones industrielles restent ouverts pendant de longues périodes, malgré une demande en constante augmentation. Cela reflète un déséquilibre significatif entre les exigences de production de plus en plus modernes et la capacité de réponse du marché du travail.

Photo : Thông Hai/CVN

"Le marché du travail en 2026 continue de connaître des évolutions positives grâce aux acquis économiques… Cependant, un déséquilibre entre l’offre et la demande persiste, notamment dans les zones industrielles et les zones franches, où la demande de recrutement augmente. Le recrutement ne répond pas encore aux exigences des entreprises", a affirmé Ngô Xuân Liêu, directeur du Centre national des services de l’emploi, ministère de l’Intérieur..

Alors que le marché du travail évolue chaque jour, l’enseignement professionnel ne peut rester en dehors de ces changements. Au Collège de formation professsionnelle Vietnam - République de Corée, de nombreux programmes de coopération avec les entreprises sont mis en œuvre afin de former les compétences professionnelles des étudiants. Ceux-ci participent à des pratiques et stages en entreprise dès la première année.

"Nous avons réussi à mettre en place une coopération étroite entre les trois acteurs principaux : établissements de formation, entreprises et étudiants. Nous travaillons en permanence avec les entreprises afin d’élaborer et d’adapter les programmes de formation. Aujourd’hui, de nombreux changements sont intervenus avec l’émergence de nouvelles technologies et des équipements liés à la transformation numérique. Ces évolutions ont créé de nouveaux besoins en compétences. C’est pourquoi la participation des entreprises est essentielle dans la conception de programmes de formation correspondant aux réalités et aux besoins du marché du travail", s'est déclaré son recteur Bùi Kim Duong. Et d'ajouter que "dans ce cadre, les étudiants bénéficient non seulement d’une formation théorique, mais également de lieux d’apprentissage et d’expérimentation professionnelle directement au sein des entreprises. Cette approche constitue l’une des orientations les plus prometteuses pour le développement de l’enseignement et de la formation professionnels".

Photo : Phuong Mai/CVN

Il fut un temps où chaque saison d’admission dans les écoles professionnelles était une véritable course sous pression. Certaines filières attiraient peu d’inscriptions. De nombreux parents considéraient encore les études professionnelles comme un choix de second rang. Mais la réalité du marché du travail et les mentalités évoluent rapidement.

"Ces dernières années, lorsque nous avons échangé avec les parents d’élèves actuellement en écoles secondaires et sur le point d’obtenir leur diplôme de fin d’études, nous avons constaté une évolution très nette de leur perception. Ils comprennent désormais que, lorsque les résultats scolaires de leurs enfants ne sont pas particulièrement exceptionnels, les parcours "9+" constituent une option très pertinente", s'est déclaré Nguyên Anh Tuân qui travaille au Service des admissions et des affaires étudiantes, Collège de formation professsionnelleVietnam - République de Corée de Hanoï.

Il a aussi ajouté qu'après trois années de formation, les élèves obtiennent deux diplômes : le diplôme de fin d’études (équivalent du baccalauréat) et un diplôme professionnel de niveau intermédiaire. Ils ont ensuite la possibilité de poursuivre leurs études par une formation passerelle dès l’année suivante, directement au sein de l’établissement. "Cette voie leur permet d’acquérir à la fois des connaissances générales et des compétences professionnelles, tout en leur offrant de meilleures perspectives d’insertion sur le marché du travail et de poursuite d’études", a conclu-t-il.

Selon la Résolution 71, l’enseignement professionnel devra évoluer vers davantage d’autonomie, le développement de formations de haute qualité, un renforcement des liens avec les entreprises et une plus grande ouverture à l’intégration internationale. Cette orientation est considérée comme un tournant majeur, permettant aux établissements de sortir d’une logique de formation trop rigide pour mieux répondre aux besoins réels du marché du travail.

Photo : Phuong Mai/CVN

Des ateliers de production confrontés au manque de main-d’œuvre qualifiée aux salles de formation de plus en plus connectées aux entreprises, le marché du travail envoie un signal clair : la demande de ressources humaines hautement qualifiées est en forte progression. Avec les nouvelles orientations de la Résolution 71, l’enseignement professionnel est appelé à ne plus être considéré comme un "choix secondaire", mais à devenir une voie essentielle pour former une main-d’œuvre compétente, capable de répondre aux exigences de l’économie moderne.

Phuong Mai/CVN

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