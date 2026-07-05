Campagne des 500 jours et nuits : identifier les soldats morts pour la Patrie grâce aux archives

Le Département des archives et de la gestion documentaire de l'État, relevant du ministère de l'Intérieur, a annoncé le lancement d'une vaste opération de recensement, d'exploitation et de vérification des documents relatifs aux soldats morts pour la Patrie. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des orientations du Comité national chargé de la recherche, du rapatriement et de l'identification des restes des martyrs pour la période 2026-2030.

>> Prière pour le repos des âmes des héros martyrs à Hô Chi Minh-Ville

>> Accélérer l'identification des soldats morts pour la Patrie

>> Plus de 1.300 restes de martyrs exhumés et 27.000 tombes analysées

Photo : VNA/CVN

Les premiers travaux de dépouillement ont permis de mettre au jour de nombreux dossiers renfermant des informations précieuses sur les soldats morts pour la Patrie, les batailles, les campagnes militaires et les principales zones d'opérations. Ces archives apportent un appui important aux opérations de recherche, de rapatriement et d'identification.

Le Centre national d'archives II a élaboré une base de mots-clés destinée à faciliter les recherches documentaires. Il a recensé 1.456 unités d'archives appartenant à cinq fonds et collections documentaires, tout en menant des investigations pour répondre à deux demandes de vérification émanant des autorités compétentes.

Le Centre national d'archives III a, pour sa part, constitué un inventaire spécialisé et conserve actuellement près de 200.000 pages de documents relatifs à l'attribution de décorations honorifiques aux soldats morts pour la Patrie. Cette documentation constitue une source de référence essentielle pour les opérations de vérification et d'identification.

Le Centre national d'archives IV a recensé 220 dossiers provenant de cinq fonds et collections documentaires présentant un intérêt pour cette mission.

Parallèlement à ce travail d'inventaire, le Département poursuit sa coopération avec les ministères, organismes et unités concernés afin de consulter les archives, de vérifier les informations disponibles et de fournir les documents nécessaires aux recherches engagées à la demande des autorités compétentes.

Selon le Département, les missions prévues dans le cadre de la campagne "500 jours et nuits" sont mises en œuvre de manière proactive et dans les délais prévus. Cette mobilisation confirme le rôle essentiel du réseau des Centres nationaux d'archives dans la valorisation des fonds documentaires au service d'une mission revêtant une importance politique, historique et sociale majeure. Les premiers résultats contribuent déjà à enrichir les bases d'information nécessaires à la localisation des sites, à la reconstitution des événements militaires et à l'identification des unités concernées.

Photo : VNA/CVN

La campagne favorise également une coopération plus étroite entre les Centres nationaux d'archives et les organismes compétents, tout en créant les conditions nécessaires à l'accélération de la numérisation, de la normalisation des données et au développement d'applications technologiques destinées à améliorer l'exploitation des archives.

Le Département souligne toutefois que les informations recherchées demeurent dispersées dans des fonds documentaires produits par de nombreuses administrations, unités et périodes différentes. Dans la majorité des cas, les éléments utiles n'apparaissent ni dans les titres des dossiers ni dans ceux des documents, ce qui rend impossible leur repérage à l'aide d'outils de recherche classiques. Les archivistes doivent ainsi examiner manuellement chaque dossier, confronter plusieurs sources et procéder à un important travail de vérification avant de pouvoir exploiter les informations recueillies.

À cette difficulté s'ajoute le volume considérable des archives concernées, qui représente plusieurs milliers de mètres linéaires de documents conservés dans les Centres nationaux d'archives. La numérisation reste encore incomplète et les données ne sont que partiellement indexées et normalisées, limitant ainsi le recours aux technologies avancées de recherche et d'analyse, notamment celles fondées sur l'intelligence artificielle.

Le Département relève également que de nombreux documents anciens sont dans un état de conservation inégal. Les changements intervenus au fil du temps dans les appellations géographiques, les dénominations des unités militaires ou les systèmes de codification compliquent par ailleurs les opérations de comparaison, de recoupement et de normalisation des informations.

Dans les prochains mois, le Département poursuivra le recensement, la numérisation et la normalisation des archives concernées, tout en renforçant le partage et l'interconnexion des données avec les organismes compétents. Il entend également développer le recours aux technologies numériques, à l'intelligence artificielle et aux outils d'analyse des données afin d'accélérer la recherche, le rapatriement et l'identification des restes des soldats morts pour la Patrie dans le cadre de la campagne "500 jours et nuits".

VNA/CVN