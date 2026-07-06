Campagne des 500 jours et nuits

Une course contre la montre pour redonner un nom aux soldats morts pour la Patrie

Cent onze jours après son lancement, le 15 mars 2026, la campagne des 500 jours et nuits visant à intensifier la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie enregistre des avancées significatives. L’objectif est de restituer leur identité aux centaines de milliers de combattants encore portés disparus ou inhumés sous une tombe anonyme.

>> Accélérer l'identification des soldats morts pour la Patrie

>> Plus de 1.300 restes de martyrs exhumés et 27.000 tombes analysées

>> Campagne des 500 jours et nuits : identifier les soldats morts pour la Patrie grâce aux archives

Lors du lancement de la campagne nationale de collecte d’échantillons biologiques ADN auprès des proches de martyrs dont l’identité n’a pas encore été établie, le 24 juin, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà, présidente du Comité national de pilotage pour la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs (Comité national de pilotage 515), a annoncé avec émotion l’identification de trois soldats tombés au combat, plus d’un demi-siècle après leur disparition. Selon elle, ces résultats illustrent la détermination des autorités vietnamiennes à accomplir un devoir de mémoire envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté du pays.

Photo : VNA/CVN

Le défi demeure immense : plus de 175.000 soldats restent officiellement portés disparus et plus de 300.000 tombes sont encore dépourvues d’informations permettant d’identifier leurs occupants. Les autorités considèrent désormais cette mission comme une véritable "course contre le temps", nombre de proches directs des disparus étant aujourd’hui très âgés.

Pour accélérer les recherches, le ministère de la Défense a mobilisé 32 équipes spécialisées regroupant près de 1.500 militaires et renforcé les moyens techniques. Les opérations combinent désormais l’exploitation des cartes militaires, les témoignages des anciens combattants et des habitants ainsi que des radars de détection souterraine afin d’améliorer la précision des fouilles. Plus de 300 équipes, soit environ 3.500 personnes, ont également été constituées pour effectuer les prélèvements sur les restes humains dans les cimetières militaires, tandis que 330 unités de déminage, représentant plus de 5.000 personnels, sécurisent les zones de recherche.

À ce jour, plus de 1.300 dépouilles, dont trois fosses communes, ont été retrouvées. Plus de 27.000 tombes ont fait l’objet de prélèvements, dont plus de 20.000 échantillons ont été transmis aux centres d’expertise ADN. Le ministère de la Sécurité publique a, de son côté, recueilli près de 95.000 échantillons biologiques auprès des familles de soldats disparus et intégré plus de 50.000 profils dans la base nationale de données.

Le Département des archives et de la gestion documentaire de l'État du ministère de l'Intérieur a mobilisé l'ensemble des Centres nationaux d'archives afin de recenser et d'exploiter les sources d'archives relatifs aux soldats morts pour la Patrie, aux batailles, aux campagnes militaires et aux principaux théâtres d'opérations. Des milliers de dossiers, d'unités archivistiques ainsi qu'environ 200 000 pages de documents concernant les distinctions honorifiques décernées aux soldats tombés au combat sont actuellement recensés, numérisés et exploités, enrichissant les bases de données destinées à la vérification des informations et à la recherche des dépouilles.

La campagne se poursuit activement dans plusieurs provinces. À Ninh Binh, près de 3.000 tombes ont été ouvertes et plus de 2.700 échantillons osseux recueillis. À Quang Tri, où se trouvent certains des plus grands cimetières militaires du pays, les prélèvements ADN sont menés à grande échelle, notamment au cimetière de Ba Doc. À Hai Phong, près de 18 000 échantillons ADN de proches ont déjà été collectés, tandis qu’à Hô Chi Minh-Ville les autorités préparent l’exhumation d’une fosse commune présumée au parc Le Thi Rieng.

Lors de la Conférence-bilan du premier semestre de l’Armée populaire du Vietnam, le Premier ministre Lê Minh Hung a salué la mise en œuvre efficace de la campagne des "500 jours et nuits", marquée par l'accélération des recherches, du rapatriement et de l'identification des soldats morts pour la Patrie grâce notamment au renforcement de la collecte d'informations et des expertises ADN. Il a appelé les ministères, les collectivités locales et les forces concernées à poursuivre leurs efforts, qualifiant cette mission de priorité politique majeure à l'approche du 79e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie, le 27 juillet.

VNA/CVN