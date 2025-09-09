Les BRICS sont synonymes de "défense du multilatéralisme"

Dans un monde de plus en plus volatil, les BRICS, regroupant des économies émergentes, sont synonymes de " défense du multilatéralisme ", a déclaré lundi 8 septembre le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva.

>> BRICS : Pham Minh Chinh propose cinq initiatives pour l’environnement et la santé

>> Accélération des négociations Vietnam - MERCOSUR sous l’impulsion du Brésil

>> Pékin et Brasilia ont discuté des BRICS

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Lula a tenu ces propos lors d'un sommet virtuel convoqué pour répondre aux défis auxquels est confronté le système commercial multilatéral, à l'unilatéralisme dans les relations internationales et aux attaques contre les États souverains.

Le Sud global a les conditions pour proposer un paradigme de développement différent et réfuter une nouvelle guerre froide, a-t-il affirmé.

"L'unilatéralisme ne mènera jamais à la réalisation des objectifs de paix, de justice et de prospérité que nos prédécesseurs ont esquissés en 1945 (...) Les BRICS sont déjà le nouveau nom de la défense du multilatéralisme", a proclamé M. Lula.

Selon lui, les piliers de l'ordre international établis en 1945 sont sapés à un rythme accéléré et de manière irresponsable.

"En seulement quelques semaines, des mesures unilatérales ont rendu caduque des principes fondamentaux du libre-échange, tels que la clause de la nation la plus favorisée et celle du 'traitement national'", a-t-il souligné. "Nos pays sont devenus victimes de pratiques commerciales injustifiées et illégales".

"Le chantage tarifaire se normalise comme outil pour conquérir des marchés et s'immiscer dans les affaires intérieures. L'imposition de mesures extraterritoriales menace nos institutions", a-t-il ajouté.

La coopération commerciale et financière entre les pays des BRICS, tels que le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, offre un moyen sûr d'atténuer l'impact du protectionnisme, a-t-il estimé, exhortant les membres des BRICS à "se présenter unis à la 14e Conférence ministérielle de l'OMC l'année prochaine au Cameroun".

M. Lula a souligné une autre lacune clé dans l'architecture multilatérale : sans gouvernance démocratique, le domaine numérique risque d'être dominé par une poignée d'entreprises dans quelques pays.

L'unilatéralisme peut également avoir de graves conséquences sur l'environnement, a-t-il noté, précisant que les pays en développement sont les plus touchés par le changement climatique.

La prochaine Conférence des Nations unies sur le changement climatique, qui sera accueillie par le Brésil en novembre, "sera le moment de la vérité et de la science", a déclaré M. Lula, soulignant la nécessité d'une "gouvernance climatique plus forte capable d'un contrôle efficace".

Xinhua/VNA/CVN