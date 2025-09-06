Le gouvernement américain appelle à une revue complète du travail de la Fed

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a estimé vendredi 5 septembre que la Réserve fédérale (Fed) devait faire l'objet d'une revue complète. "La Fed doit changer de cap" , affirme Scott Bessent dans une tribune publiée dans le journal économique Wall Street Journal .

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon M. Bessent, "la crédibilité et la légitimité politique" de la banque centrale américaine sont "menacées" parce que l'institution a débordé du cadre de son mandat.

Le secrétaire au Trésor appelle à une "revue honnête, indépendante et impartiale de l'ensemble de l'institution, y compris la politique monétaire, la régulation (bancaire, ndlr), la communication, le personnel et la recherche".

Cette attaque en règle survient alors que la Fed fait l'objet de pressions continues de la part du président Donald Trump, qui réclame des taux d'intérêt plus bas pour faciliter l'accès au crédit. Les banquiers centraux américains ont jusqu'ici préféré ne pas toucher aux taux, redoutant un rebond d'inflation en raison des nouveaux droits de douane imposés par la Maison Blanche.

Dans sa tribune, M. Bessent estime notamment que la Fed a pris trop de place dans la régulation du système bancaire, au risque d'un "conflit inévitable". Les banques centrales fixent les taux d'intérêt auxquels les établissements bancaires peuvent emprunter ou déposer de l'argent, influençant par là les taux des crédits accordés par les banques et donc la marche de l'économie.

APS/VNA/CVN