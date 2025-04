Marchés en Asie sous pression, le sort de la Fed et la guerre douanière inquiètent

Les Bourses en Asie hésitent autour de l'équilibre mardi 22 avril, dans des marchés sous pression après un repli de Wall Street, inquiets des tensions entre Donald Trump et le président de la Fed, Jerome Powell, alors qu'ils subissent le choc de la guerre commerciale.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

À la Bourse de Tokyo vers 02h00 GMT, l'indice vedette Nikkei cédait 0,10% à 34.245 points, et l'indice élargi Topix était à l'équilibre (+0,01% à 2.529 points).

La Bourse de Séoul gagnait 0,18%, Sydney reculait d'un petit 0,07% et Taipei (Chine) abandonnait 0,31%. Même prudence des places chinoises. L'indice hongkongais Hang Seng perdait 0,81%, l'indice composite de Shanghai 0,17% et celui de Shenzhen 0,23%.

Les échanges étaient nerveux et se cantonnaient à une fourchette étroite, dans le sillage d'un net repli lundi 21 avril à Wall Street après la trêve pascale. La Bourse new-yorkaise avait été plombée par les multiples attaques de Donald Trump contre le patron de la Réserve fédérale américaine (Fed), et dans un contexte d'incertitudes persistantes concernant la guerre commerciale.

Vers 02h10 GMT, la monnaie japonaise se stabilisait à 140,73 yens pour un dollar (+0,09%), reprenant sous souffle après avoir grimpé la veille à des niveaux plus vus depuis septembre. La faiblesse persistante du dollar rend plus attractifs les achats d'or, valeur refuge face aux incertitudes et négociée dans la monnaie américaine. L'or a bondi mardi 22 avril à un nouveau sommet historique à 3.457 dollars l'once.

Le marché du pétrole tentait de rebondir mardi 22 avril en Asie après sa forte chute de la veille. Il était aidé par la faiblesse du dollar, qui favorise les achats d'or noir, libellés dans la monnaie américaine.

Vers 02h10 GMT, le baril de WTI américain gagnait 1,03% à 63,73 dollars et celui de Brent de la mer du Nord 0,86% à 66,83 dollars.

APS/VNA/CVN