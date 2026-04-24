La VNA propose des espaces de bureaux à la location dans le centre de Hanoï

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|Au siège de la VNA, 5 Ly Thuong Kiet, à Hanoï.
|Photo : VNA/CVN
Le Bureau de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) organise la mise aux enchères pour la location de surfaces situées dans les immeubles aux adresses suivantes : 5 Ly Thuong Kiêt ; 79 Ly Thuong Kiêt et 11 Trân Hung Dao (quartier de Cua Nam, Hanoï)
Espaces proposés
Rez-de-chaussée - immeuble 11 Trân Hung Dao
330 m² - Prix de départ : 990.000 dôngs/m²/mois
Usage prévu : Showroom/bureau/siège de transaction
Rez-de-chaussée - immeuble 79 Ly Thuong Kiêt
68 m² - Prix de départ : 890.000 dôngs/m²/mois
Usage prévu : Showroom/bureau/siège de transaction
2e étage - immeuble 79 Ly Thuong Kiêt
55 – 68 m² - Prix de départ : 450.000 dôngs/m²/mois
Usage prévu : Bureau
2e étage - immeuble 33 Lê Thanh Tông
50 – 354 m² - Prix de départ : 515.000 dôngs/m²/mois
Usage prévu : Bureau
Rez-de-chaussée - immeuble 5 Ly Thuong Kiêt
180 m² - Prix de départ : 1.040.000 dôngs/m²/mois
Usage prévu : Bureau
Mode de location : mise aux enchères
Bureaux au design moderne et fonctionnel, hall spacieux, équipés de climatisation, plafonds et sols de base, système d’éclairage, ascenseurs à grande vitesse. Services disponibles : sécurité, parking, nettoyage, réception professionnelle, cantine... Situation géographique avantageuse, avec un accès facile aux administrations, à la gare, aux centres commerciaux et au lac Hoàn Kiêm.
À proximité de nombreux immeubles de bureaux de standing. Connexion aisée avec de grandes institutions telles que : l’Union de la jeunesse de Hanoï, le ministère des Finances, l’Agence de promotion du commerce (ministère de l’Industrie et du Commerce), le Centre national d’information scientifique et technologique, le Service des affaires intérieures de Hanoï…
Pour toute information complémentaire : Bureau de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), 5 Ly Thuong Kiêt, Cua Nam, Hanoï - Tél : M. Khanh : 0904 403 605/Mme Minh Thu : 0945 098 819
VNA/CVN