La VNA propose des espaces de bureaux à la location dans le centre de Hanoï

Le Bureau de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) organise la mise aux enchères de la location de surfaces situées dans les immeubles aux adresses suivantes : 5 Ly Thuong Kiêt ; 79 Ly Thuong Kiêt et 11 Trân Hung Dao (quartier de Cua Nam, Hanoï).

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Photo : VNA/CVN

Le Bureau de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) organise la mise aux enchères pour la location de surfaces situées dans les immeubles aux adresses suivantes : 5 Ly Thuong Kiêt ; 79 Ly Thuong Kiêt et 11 Trân Hung Dao (quartier de Cua Nam, Hanoï)

Espaces proposés

Rez-de-chaussée - immeuble 11 Trân Hung Dao

330 m² - Prix de départ : 990.000 dôngs/m²/mois

Usage prévu : Showroom/bureau/siège de transaction

Rez-de-chaussée - immeuble 79 Ly Thuong Kiêt

68 m² - Prix de départ : 890.000 dôngs/m²/mois

Usage prévu : Showroom/bureau/siège de transaction

2e étage - immeuble 79 Ly Thuong Kiêt

55 – 68 m² - Prix de départ : 450.000 dôngs/m²/mois

Usage prévu : Bureau

2e étage - immeuble 33 Lê Thanh Tông

50 – 354 m² - Prix de départ : 515.000 dôngs/m²/mois

Usage prévu : Bureau

Rez-de-chaussée - immeuble 5 Ly Thuong Kiêt

180 m² - Prix de départ : 1.040.000 dôngs/m²/mois

Usage prévu : Bureau

Mode de location : mise aux enchères

Bureaux au design moderne et fonctionnel, hall spacieux, équipés de climatisation, plafonds et sols de base, système d’éclairage, ascenseurs à grande vitesse. Services disponibles : sécurité, parking, nettoyage, réception professionnelle, cantine... Situation géographique avantageuse, avec un accès facile aux administrations, à la gare, aux centres commerciaux et au lac Hoàn Kiêm.

À proximité de nombreux immeubles de bureaux de standing. Connexion aisée avec de grandes institutions telles que : l’Union de la jeunesse de Hanoï, le ministère des Finances, l’Agence de promotion du commerce (ministère de l’Industrie et du Commerce), le Centre national d’information scientifique et technologique, le Service des affaires intérieures de Hanoï…

Pour toute information complémentaire : Bureau de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), 5 Ly Thuong Kiêt, Cua Nam, Hanoï - Tél : M. Khanh : 0904 403 605/Mme Minh Thu : 0945 098 819

VNA/CVN