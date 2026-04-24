Hô Chi Minh-Ville lance une vague de mégaprojets pour changer d’échelle économique

Hô Chi Minh-Ville s’apprête à franchir un tournant majeur de son développement avec le lancement simultané d’une série de projets d’infrastructures d’envergure, représentant un investissement total de plusieurs centaines de milliers de milliards de dôngs, à l’occasion du 30 avril 2026.

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Photo : Hoàng Nhi/VNA/CVN

Au-delà de leur portée symbolique, ces réalisations sont appelées à constituer un puissant levier de transformation, susceptible de remodeler en profondeur le paysage urbain et de créer de nouvelles dynamiques de croissance pour la métropole et l’ensemble de la région économique clé du Sud.

Au cœur de cette vague de chantiers figure le projet de Place centrale de la ville, situé dans la nouvelle zone urbaine de Thu Thiêm. D’une superficie de plus de 20 hectares, cet espace est appelé à devenir le plus grand lieu public du pays et le " nouveau cœur" de la ville. Destiné à accueillir des événements politiques et culturels d’envergure nationale et internationale, il se veut également une signature architecturale emblématique, illustrant l’image d’une métropole moderne et dynamique. L’harmonie entre une vaste esplanade et un parc fluvial verdoyant contribuera à créer un espace ouvert, conciliant héritage historique et modernité, et à parachever l’ambition de Thu Thiem de devenir un centre financier et culturel de rang régional.

Parallèlement, le projet de rénovation et de réaménagement du site de Nhà Rông - siège de la branche du musée Hô Chi Minh à Hô Chi Minh-Ville - revêt une forte valeur historique et symbolique. Sa mise à niveau vise non seulement à préserver un patrimoine emblématique, mais aussi à en faire une destination touristique et culturelle de haut niveau, à la hauteur du statut de la ville portant le nom du Président Hô Chi Minh. Il s’inscrit dans une stratégie plus large de valorisation du tourisme culturel, articulant patrimoine et urbanisme contemporain.

Dans le nord-ouest de la ville, le projet de Cité universitaire internationale à Hoc Môn est appelé à devenir un moteur clé du rééquilibrage urbain et de la déconcentration démographique. Accueillant à terme près de 200.000 habitants et étudiants, ce complexe intégrera des fonctions complètes allant de l’enseignement et de la recherche à l’innovation, en passant par les services et les infrastructures sociales. Relancé après de longues années de stagnation, ce projet devrait favoriser l’émergence d’un pôle d’innovation et contribuer au développement de l’économie de la connaissance.

Dans le domaine des transports, le lancement de la ligne de métro n°2, reliant Bên Thành à Thu Thiêm, marque une étape déterminante dans la construction d’un réseau de transport public moderne. Cette ligne jouera un rôle structurant en reliant le centre historique à la nouvelle zone urbaine, tout en stimulant le développement urbain le long de son tracé. Elle constitue également une base essentielle pour les futures connexions régionales, notamment vers l’aéroport international de Long Thanh, contribuant ainsi à renforcer la connectivité et à désengorger le trafic urbain.

Par ailleurs, la date du 30 avril 2026 marquera une avancée stratégique dans l’orientation maritime de la ville avec le projet de port de transbordement international de Cân Gio. Situé à l’embouchure, ce port sera capable d’accueillir les plus grands porte-conteneurs au monde, ouvrant la voie à une intégration plus profonde dans les chaînes logistiques mondiales. Le choix d’un consortium d’investisseurs majeurs nationaux et internationaux garantit non seulement les capacités financières, mais aussi le savoir-faire nécessaire pour développer un écosystème logistique de niveau international.

En parallèle, d’autres projets portuaires d’envergure dans la zone de Cai Mep - Thi Vai, tels que Cai Mep Ha et Gemadept - Terminal Link, sont activement préparés. Une fois achevé, cet ensemble formera un complexe portuaire intégré de premier plan dans la région, capable de rivaliser avec des hubs majeurs comme Singapour ou Shanghai. Il s’agit là d’un levier essentiel pour renforcer la position du Vietnam dans les réseaux logistiques mondiaux.

Selon les experts, cette vague d’investissements ne relève pas d’une simple dépense publique, mais constitue un véritable "catalyseur de croissance". Avec un effet multiplicateur estimé entre 1,5 et 2,5 fois le PIB, chaque dông investi dans les infrastructures pourrait générer une valeur ajoutée significative, à travers la stimulation du secteur de la construction, la création d’emplois, l’essor de la consommation et l’amélioration de la productivité. Les projets portuaires et logistiques, en particulier, présentent un potentiel de rentabilité élevé grâce aux revenus issus des services et à leur capacité d’attraction des grands opérateurs internationaux.

Au-delà des retombées directes, les effets indirects sont tout aussi importants. Le développement d’infrastructures modernes à Thu Thiêm, par exemple, pourrait entraîner une forte valorisation foncière et accroître les recettes budgétaires via les enchères foncières, les taxes et les services urbains. Cette dynamique offrira à la ville des ressources supplémentaires pour financer ses projets futurs et instaurer un cercle vertueux de développement durable.

Dans l’ensemble, ces "méga-projets" ne se limitent pas à résoudre les contraintes actuelles en matière de transport, d’urbanisme ou de logistique. Ils traduisent une vision stratégique ambitieuse visant à transformer Hô Chi Minh-Ville en un centre économique maritime, financier et logistique de premier plan en Asie. Fort de ces nouvelles bases, la métropole est appelée à entrer dans un nouveau cycle de croissance, à accélérer sa montée en puissance et à consolider son rôle de locomotive économique du Vietnam dans les décennies à venir.

VNA/CVN