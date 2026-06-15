Le Vietnam vise jusqu’à 300 milliards de dollars d’investissements étrangers

Le Politburo fixe un objectif ambitieux pour la période 2026-2030 : attirer entre 200 et 300 milliards de dollars d’investissements étrangers enregistrés. La nouvelle résolution entend privilégier les capitaux de qualité, les technologies avancées et une meilleure intégration aux chaînes de valeur mondiales.

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Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général et président Tô Lâm a signé la Résolution N°10-NQ/TW du Politburo, datée du 8 juin 2026, consacrée au développement de l’économie à capitaux étrangers.

Le texte affirme que ce secteur constitue une composante importante de l’économie nationale. Il ne s’agit pas seulement d’un apport de capitaux à moyen et long terme, mais aussi d’un canal d’accès aux technologies avancées, aux méthodes modernes de gouvernance, à la formation de ressources humaines qualifiées et à l’élargissement des marchés.

Le gouvernement entend encourager durablement ce secteur, tout en garantissant un traitement équitable et une concurrence saine avec les autres composantes de l’économie, conformément à la loi.

Priorité à la qualité

La résolution marque un changement d’approche. Le Politburo appelle à passer d’une logique centrée principalement sur l’attraction de capitaux à la construction d’une plateforme nationale d’investissement stratégique.

L’objectif est également de dépasser une politique fondée sur les frontières administratives pour privilégier les pôles industriels, les chaînes de valeur et les écosystèmes d’innovation. La qualité, l’efficacité, le transfert de technologies, la participation aux chaînes d’approvisionnement et la création de valeur ajoutée deviennent les critères essentiels.

Le texte insiste aussi sur la nécessité de remplacer progressivement les avantages accordés à l’entrée par des mécanismes de soutien liés aux résultats et au respect des engagements des investisseurs.

40 à 50 milliards par an

Pour 2026-2030, le Vietnam vise entre 200 et 300 milliards de dollars d’investissements étrangers enregistrés, soit environ 40 à 50 milliards de dollars par an. Les capitaux effectivement réalisés devraient atteindre entre 150 et 200 milliards de dollars, soit 30 à 40 milliards de dollars annuels.

D’ici à 2030, le pays ambitionne de figurer parmi les États de tête de l’ASEAN en matière d’environnement des affaires, de compétitivité, d’innovation, de qualité des services publics et de capacité à accueillir des projets étrangers à forte valeur ajoutée.

Photo : VNA/CVN

À l’horizon 2045, le secteur à capitaux étrangers devrait représenter environ 25% de l’investissement total de la société et contribuer à près de 30% du PIB national. Il devra aussi participer à l’objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé.

La résolution prévoit l’expérimentation de modèles institutionnels avancés dans plusieurs espaces stratégiques : centre financier international, zones de libre-échange, zones économiques, parcs de haute technologie, modèles d’innovation et nouveaux espaces de développement.

Ces dispositifs doivent permettre d’attirer des flux d’investissement de nouvelle génération, tout en maintenant un contrôle des risques.

Le Politburo appelle en outre à garantir un approvisionnement suffisant et stable en électricité, en eau et en infrastructures numériques. Le pays devra aussi répondre aux besoins en terrains propres et en services d’appui pour les projets de qualité, notamment les centres de recherche et développement, les sièges régionaux, les centres de pilotage et les complexes industriels stratégiques.

Pas de croissance à tout prix

Le texte met en garde contre les dérives d’une compétition locale fondée sur la quantité de projets attirés.

"Il faut passer résolument d’une logique de gestion administrative à une logique de développement créateur, de gouvernance moderne et de pilotage par les résultats ; remédier à la concurrence entre localités dans l’attraction des investissements fondée sur la quantité ; refuser fermement d’échanger l’environnement, les ressources naturelles, la sécurité sociale et la sécurité économique contre une simple croissance économique", souligne la résolution.

Le Politburo encourage également les entreprises à capitaux étrangers à renforcer leur responsabilité, à développer les liens avec les entreprises vietnamiennes, à partager les connaissances et à accompagner durablement l’économie nationale.

La résolution identifie plusieurs secteurs prioritaires pour les futurs investissements étrangers. Parmi eux figurent l’industrie électronique, les semi-conducteurs, les équipements numériques, l’intelligence artificielle, les mégadonnées, l’informatique en nuage, l’Internet des objets et la chaîne de blocs.

Le Vietnam veut également attirer des projets dans les biotechnologies, la biomédecine avancée, les technologies énergétiques, les matériaux de nouvelle génération, l’industrie verte, la logistique moderne, les services de chaîne d’approvisionnement, la finance, le commerce, l’innovation et les services à forte valeur ajoutée.

Thao Nguyên/CVN