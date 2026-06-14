Matériaux : le grand virage industriel du Vietnam

En pleine évolution, l’industrie nationale des matériaux abandonne l’exportation brute pour la transformation locale. Le pays mise désormais sur l’innovation, la transition verte et la valorisation de ses ressources minières stratégiques.

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L’industrie nationale des matériaux connaît une transformation rapide, passant d’une forte dépendance aux importations et aux ressources brutes à une industrie plus autonome et compétitive. Le gouvernement le pousse désormais vers des matériaux durables et à haute valeur ajoutée, notamment via la nouvelle stratégie de développement de l’industrie sidérurgique.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a demandé que la Stratégie de développement de l’industrie des matériaux du Vietnam soit étroitement alignée sur les grandes orientations du Parti en matière d’industrialisation et de modernisation. Selon le dirigeant, cette stratégie devra également intégrer les priorités nationales liées aux sciences et technologies, à l’innovation, à la transformation numérique, à la transition verte, au développement du secteur privé ainsi qu’à la sécurité énergétique, à la défense, à la sécurité et à l’intégration internationale.

Transition nécessaire vers la valeur ajoutée

L’industrie des matériaux a enregistré ces dernières années des progrès notables. Des secteurs tels que l’acier, le ciment, les matériaux de construction, les produits chimiques de base, les engrais, les plastiques, le caoutchouc, les fibres textiles et le bois industriel ont connu une croissance rapide, répondant aux besoins nationaux tout en soutenant les exportations. De nombreuses entreprises ont investi dans de grands complexes industriels, intégrant progressivement les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.

Le Vietnam dispose également d’un fort potentiel en ressources minières stratégiques telles que terres rares, bauxite, titane, tungstène, graphite, sable siliceux et calcaire. Parallèlement, les matériaux nouveaux, verts et recyclés, ainsi que les matériaux destinés aux semi-conducteurs, bat-teries, énergies renouvelables, biomédical et composites commencent à susciter un intérêt croissant.

L’industrie des matériaux continue de se développer tant quantitativement que qualitativement. Malgré des volumes de production importants, la qualité et la valeur ajoutée demeurent limitées ; les capacités de transformation profonde restent faibles et plusieurs secteurs se caractérisent par une forte consommation d’énergie et des émissions élevées. Le Vietnam dépend encore fortement des importations pour de nombreux matériaux stratégiques tels que les matériaux pour semi-conducteurs, les produits chimiques électroniques, les matériaux pour batteries, les alliages spéciaux, les polymères techniques, les aciers de haute qualité ainsi que les technologies de raffinage.

Bien que les investissements directs étrangers aient obtenu des résultats positifs, les liens entre entreprises internationales et nationales restent limités, tandis que la recherche et la commercialisation des nouveaux produits progressent lentement. Le Vietnam ne manque ni de ressources ni de demande du marché. Les principales insuffisances concernent les technologies de base, les capacités de transformation approfondie, les entreprises locomotives, l’écosystème de recherche, d’expérimentation, de contrôle et de commercialisation, ainsi qu’une stratégie suffisamment intégrée pour structurer une chaîne de valeur nationale des matériaux.

Cinq grandes orientations

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant Tô Lâm a proposé cinq grandes orientations pour le développement de l’industrie des matériaux. Il a demandé un développement ciblé et sélectif, organisé autour de trois niveaux : les matériaux de base à consolider et moderniser, les matériaux stratégiques nécessitant des percées et les matériaux du futur à préparer dès maintenant. Il a également insisté sur la nécessité de passer de l’exploitation brute des ressources à leur transformation approfondie, à la maîtrise des technologies et à l’augmentation de la valeur ajoutée nationale.

Premièrement, l’industrie des matériaux est identifiée comme étant une industrie fondamentale et stratégique pour l’industrialisation et la modernisation du pays.

Deuxièmement, cette industrie doit être développée de manière ciblée, l’accent étant mis sur les matériaux nécessitant d’être maintenus et améliorés, sur les matériaux stratégiques nécessitant des progrès de rupture, et sur les matériaux dits d’avenir nécessitant une préparation précoce.

Troisièmement, il faut passer de l’exploitation des ressources naturelles à une transformation profonde, une maîtrise des technologies et une augmentation tangible de la valeur ajoutée réalisée sur le territoire national.

Quatrièmement, les entreprises domestiques, dotées d’un niveau scientifique et technologique sans cesse rehaussé, de normes de plus en plus élevées et de personnel qualifié, doivent constituer le pilier du développement de l’industrie des matériaux.

Cinquièmement, cette industrie doit devenir plus verte, plus durable, plus autonome et plus compétitive sur le marché international. Son développement doit correspondre aux engagements internationaux du pays tout en garantissant au mieux les intérêts nationaux.

Tô Lâm a mandaté le Comité du Parti du gouvernement pour piloter l’élaboration de la Stratégie nationale de développement de l’industrie des matériaux jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Le plus haut dirigeant du pays a suggéré cinq groupes de matériaux prioritaires : les matériaux relatifs aux terres rares, les matériaux semi-conducteurs, les matériaux pour les batteries et le stockage d’énergie, les nouveaux matériaux et les matériaux de construction de nouvelle génération. Il s’agit là de filières fondamentales pour l’industrialisation, la modernisation et l’autonomie économique du Vietnam.

Thê Linh/CVN







