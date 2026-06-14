Jeunes entrepreneurs, moteurs de la nouvelle économie vietnamienne

Dans un contexte de transformation profonde du modèle de croissance, le Vietnam mise sur une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs appelée à jouer un rôle structurant dans la dynamique économique nationale.

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Photo : ND/CVN

Entre innovation, transition numérique et intégration aux chaînes de valeur mondiales, ces acteurs émergents s’imposent comme un levier stratégique du développement et de la compétitivité du pays.

L’histoire du développement des nations montre que chaque phase d’accélération économique est étroitement liée à l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs. Ceux-ci ouvrent la voie à des modèles économiques inédits, maîtrisent les technologies émergentes, créent des emplois et génèrent de nouvelles richesses pour la société.

Pour le Vietnam, engagé dans une nouvelle phase de développement marquée par la transformation du modèle de croissance, la mobilisation des ressources internes et le renforcement de la compétitivité nationale, l’émergence d’une génération de jeunes entrepreneurs audacieux, compétents et ambitieux dépasse le seul cadre de l’économie privée. Elle s’inscrit dans une stratégie nationale de développement des ressources humaines et d’innovation.

Dans cette dynamique, la jeunesse entrepreneuriale est appelée à jouer un rôle de pionnier. Si, par le passé, les jeunes constituaient une force d’avant-garde dans la construction et la défense du pays, ils sont aujourd’hui attendus sur les terrains de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et du développement économique.

Cette orientation est également au cœur de l’action de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et de l’Association de la jeunesse vietnamienne, qui accompagnent durablement les jeunes dans leurs projets entrepreneuriaux.

De l’esprit d’entreprendre aux retombées économiques concrètes

Selon Dang Hông Anh, vice-président de l’Association de la jeunesse vietnamienne et président de l’Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam, entreprendre n’a jamais été une voie facile.

Pour les jeunes, il ne s’agit pas seulement de créer une entreprise ou de lancer un produit, mais de faire le choix d’un parcours exigeant, de sortir de sa zone de confort et de transformer une idée en valeur concrète pour la société.

Dans la nouvelle phase de développement du pays, les jeunes entrepreneurs doivent être reconnus comme une véritable force productive. Au-delà de l’encouragement de l’esprit entrepreneurial, il est essentiel de bâtir un écosystème solide fondé sur l’accès à la technologie, le renforcement des compétences managériales, l’ouverture aux marchés et l’intégration aux chaînes de valeur.

Depuis 2015, le programme de distinction des "Jeunes entrepreneurs en phase de création les plus performants", organisé par les principales organisations de jeunesse et d’entrepreneuriat du pays, a permis d’identifier et de valoriser 730 entrepreneurs au fil de neuf éditions. Au-delà de la reconnaissance symbolique, cette initiative a progressivement structuré un réseau de coopération dans les domaines de l’investissement, de la gestion et du commerce.

Photo : ND/CVN

Les résultats de l’édition 2026 illustrent la montée en puissance de ce mouvement : les entreprises distinguées ont réalisé un chiffre d’affaires cumulé de plus de 4.453 milliards de dôngs, dégagé un bénéfice de 95,8 milliards de dôngs, versé 48,34 milliards de dôngs au budget de l’État et créé 3.726 emplois. À lui seul, le Top 10 a généré un chiffre d’affaires de 1.886 milliards de dôngs.

Ces chiffres témoignent d’une évolution significative : les jeunes pousses ne se trouvent plus uniquement dans une phase d’expérimentation, mais s’inscrivent progressivement dans une dynamique de croissance et de création de valeur tangible pour l’économie.

Vers un écosystème d’innovation et de croissance durable

La Résolution N°68 du Bureau politique du Parti souligne le rôle central du secteur privé et insiste sur la nécessité de développer un environnement des affaires ouvert, de renforcer les chaînes de valeur et d’intensifier les liens entre entreprises nationales et étrangères.

Pour les jeunes entrepreneurs, cela signifie que les opportunités ne résident plus seulement dans l’innovation d’idées, mais également dans la capacité à s’intégrer aux réseaux mondiaux de production et de création de valeur.

Les défis demeurent toutefois nombreux : taille encore modeste des entreprises, accès limité aux financements, difficultés de commercialisation, protection insuffisante de la propriété intellectuelle ou encore faiblesse des capacités de gestion.

Dans ce contexte, le développement de l’entrepreneuriat des jeunes doit être considéré comme un investissement stratégique pour l’avenir économique du pays. Au-delà de la valorisation des initiatives, il apparaît nécessaire de renforcer les dispositifs de formation, de transformation numérique, d’innovation technologique, de soutien à l’investissement et d’accès aux marchés internationaux.

Les organisations de jeunesse voient ainsi leur rôle s’élargir. Elles ne se contentent plus de promouvoir l’esprit d’entreprise ; elles deviennent un véritable trait d’union entre les jeunes et les ressources de développement, entre les idées et le marché, entre l’innovation et la production.

Les jeunes entrepreneurs en phase de création ne constituent donc pas seulement une génération d’avenir. Ils forment déjà une force économique active, porteuse des futurs champions nationaux et d’une ambition collective : bâtir une économie vietnamienne innovante, compétitive, autonome et pleinement intégrée à l’économie mondiale.

Câm Sa/CVN