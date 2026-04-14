L’Assemblée nationale accélère sa transformation numérique

Le 13 avril après-midi, à Hanoï, le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyên Hông Diên, également chef du Comité directeur de l’Assemblée nationale pour le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, a présidé une réunion consacrée à la consolidation de cet organe et à la mise en œuvre des missions pour 2026.

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Photo : VNA/CVN

Dans ses conclusions, Nguyên Hông Diên a salué les efforts du Comité directeur et de son groupe de travail, qui ont collaboré avec les organes concernés pour mettre en œuvre efficacement la Résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 relative aux percées dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, accomplissant avec succès les tâches confiées en 2025.

Parmi les résultats notables figurent les conseils au service de la publication d’un ensemble de documents clés pour la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW, notamment des textes relatifs à l’organisation, au fonctionnement et au programme de travail pour 2026.

Dans le domaine de la transformation numérique, le mouvement "Alphabétisation numérique - Assemblée nationale numérique" a été identifié comme un point fort. Le Comité du Parti de l’Assemblée nationale figure parmi les organes pionniers du système politique dans la mise en œuvre de ce mouvement. À la fin février 2026, 4.826 députés, cadres et fonctionnaires avaient participé à des formations sur des plateformes numériques. Parmi eux, plus de 4.000 ont achevé l’ensemble du programme, soit un taux supérieur à 64%, dépassant l’objectif fixé. Un référentiel de compétences numériques et d’applications de l’intelligence artificielle (IA) a également été approuvé et déployé de manière synchronisée.

Le projet de programme de travail pour 2026 qualifie cette année d’"année d’accélération", avec 36 groupes de missions assortis d’indicateurs de performance (KPI) et de produits attendus. Il prévoit également des objectifs ambitieux, dont l’équipement de 100% des députés et des cadres en signatures numériques, la numérisation de 100% des dossiers non confidentiels et le développement d’une architecture d’Assemblée nationale numérique compatible avec le gouvernement numérique, ainsi que le déploiement de systèmes logiciels soutenant pleinement les activités législatives, de supervision et de décision.

VNA/CVN