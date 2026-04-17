L’UNESCO prolonge la reconnaissance de deux centres scientifiques de catégorie II au Vietnam

Le Conseil exécutif a autorisé la directrice générale de l’UNESCO à signer des accords bilatéraux avec le gouvernement vietnamien, ainsi que des protocoles d’accord (MoU) avec l’Académie des sciences et technologies du Vietnam (VAST).

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Photo : VNA/cVN

Le Conseil exécutif de l’UNESCO a approuvé, le 15 avril, lors de sa 224e session à Paris, la prolongation de huit ans du statut de deux centres vietnamiens de catégorie II placés sous l’égide de l’organisation.

Il s’agit du Centre international de recherche et de formation postdoctorale en mathématiques (ICRTM) et du Centre international de physique (ICP), tous deux attachés à l’Académie des sciences et technologies du Vietnam (VAST).

Conformément aux décisions adoptées, le Conseil exécutif a autorisé la Directrice générale de l’UNESCO à signer des accords bilatéraux avec le gouvernement vietnamien, ainsi que des protocoles d’accord (MoU) avec la VAST. Cette initiative constitue une priorité pour le ministère des Sciences et des Technologies en 2026, qui, en coordination avec la VAST et la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, soumettra au gouvernement des propositions en vue de la signature d’accords pour la période 2026-2034, conformément à la Loi de 2026 sur les traités internationaux.

Les évaluations indépendantes menées par l'UNESCO en septembre 2025 pour l'ICRTM et en octobre 2025 pour l'ICP ont donné des résultats positifs. Les experts internationaux ont reconnu les progrès significatifs accomplis par les deux centres dans la réalisation de leurs missions, notamment la conduite de recherches de haut niveau, la formation de doctorants, le renforcement des partenariats aux niveaux national, régional et international, et la mise en place de cadres de gouvernance, financiers et opérationnels solides. Ces évaluations ont confirmé que les cadres juridiques et opérationnels des deux centres au Vietnam sont conformes aux normes actuelles de l'UNESCO.

Moteurs du progrès scientifique vietnamien

Avec le prochain cycle de prolongation de huit ans, le Vietnam ambitionne d'étendre sa coopération avec les centres scientifiques internationaux, ainsi qu'avec les pays de l'ASEAN et ses partenaires africains, positionnant ainsi l'ICRTM et l'ICP comme des centres d'excellence régionaux en sciences fondamentales. Ces efforts devraient contribuer de manière significative au développement national et à la mise en œuvre de la Décennie internationale des sciences au service du développement durable (2024-2033), proclamée par l'UNESCO.

Selon le vice-ministre des Affaires étrangères, Ngô Lê Van, président de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, cette prolongation témoigne de la capacité de gouvernance du pays et de son engagement ferme en faveur du développement des sciences fondamentales. Conformément à la Résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, ainsi qu’à la résolution n°59-NQ/TW relative à l’intégration internationale dans le nouveau contexte, les deux centres servent non seulement les intérêts nationaux, mais s’affirment également comme des pôles de connaissances favorisant la coopération Sud-Sud au sein de l’ASEAN et de la région Asie-Pacifique, positionnant ainsi le Vietnam comme un acteur majeur du réseau scientifique mondial.

Le Professeur Trân Hông Thai, président de la VAST, a affirmé que l'académie continuera de privilégier les mathématiques et la physique, notamment en assurant le recrutement de scientifiques, en attirant de jeunes talents, en développant la coopération internationale et en invitant des experts étrangers à s'engager durablement au Vietnam.

L’objectif est de faire de l’ICRTM et de l’ICP des institutions clés, moteurs du progrès scientifique vietnamien, contribuant non seulement à la recherche fondamentale, mais aussi à des applications pratiques telles que la modélisation des données, les prévisions météorologiques et les systèmes technologiques émergents.

L’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, a qualifié ce développement d’étape majeure, réaffirmant la réputation, le rayonnement et les contributions substantielles des sciences fondamentales vietnamiennes sur la scène internationale. Elle a également souligné que ce développement s’inscrit dans le cadre des commémorations marquant 50 ans de coopération entre le Vietnam et l’UNESCO (1976-2026).

"Le maintien et le renforcement de ces centres témoignent de la volonté du Vietnam de placer la science, la technologie et l’innovation au cœur du développement, tout en liant étroitement le progrès scientifique à une intégration internationale plus poussée et plus concrète dans le contexte actuel", a-t-elle déclaré.

VNA/CVN