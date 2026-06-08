Le Vietnam vise 55 milliards de dollars d’exportations numériques par an

Le gouvernement s’est fixé pour objectif de porter les exportations de produits et services technologiques numériques à au moins 55 milliards de dollars par an d’ici 2030, tout en faisant émerger plusieurs entreprises technologiques de dimension mondiale.

>> Le Sommet VIPC 2026 met en avant les ambitions technologiques stratégiques du Vietnam

>> Des avancées décisives pour faire émerger de grands groupes technologiques nationaux

>> VIPC Summit 2026 : un écosystème financier au service de l’innovation

Le Premier ministre a approuvé le 4 juin dernier un plan de soutien et de développement des entreprises vietnamiennes du numérique à l’international à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045.

Ce plan prévoit qu’à l’horizon 2030, le pays comptera 5.000 entreprises technologiques vietnamiennes générant des revenus sur les marchés internationaux. Les exportations de produits et services numériques devront atteindre au minimum 55 milliards de dollars par an, avec une croissance moyenne de 30% par an.

Le texte fixe également d’autres objectifs : 60 entreprises technologiques vietnamiennes devront réaliser au moins 20 millions de dollars de chiffre d’affaires à l’étranger, tandis que cinq entreprises devront franchir le seuil du milliard de dollars de revenus sur les marchés extérieurs. Il prévoit par ailleurs la réussite de 25 opérations de fusion-acquisition, de coentreprise ou de partenariat stratégique entre des entreprises numériques vietnamiennes et des partenaires internationaux, pour une valeur d’au moins un million de dollars par opération.

Priorité aux technologies stratégiques

À plus long terme, le Vietnam ambitionne de devenir l’un des principaux pôles régionaux et mondiaux de l’industrie des technologies numériques d’ici 2045, avec dix entreprises technologiques de niveau comparable à celles des pays les plus avancés. La marque "Make in Vietnam" devra alors être reconnue à l’international et jouir d’une solide réputation sur le marché mondial.

Le plan affirme que les entreprises technologiques vietnamiennes ne devront pas seulement maîtriser les technologies et les marchés, mais aussi participer progressivement à la définition des grandes orientations du numérique à l’échelle mondiale, en contribuant à l’élaboration de standards, de normes et d’écosystèmes numériques internationaux.

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement entend prioriser les ressources allouées aux programmes de recherche et au développement de produits et de services numériques "Make in Vietnam" à potentiel exportateur, avec un accent mis sur les technologies stratégiques et les technologies de base. Les fonds d’investissement vietnamiens et étrangers, ainsi que le Fonds de développement de l’industrie stratégique, seront encouragés à orienter leurs capitaux vers les projets tournés vers les marchés internationaux.

Le modèle de coopération entre l’État, les universités et les entreprises sera également renforcé afin d’accélérer la recherche, le développement et le transfert de technologies. Les pouvoirs publics entendent aussi accompagner les entreprises dans la recherche, l’expérimentation, la localisation et la normalisation de leurs produits afin de répondre aux exigences techniques, juridiques, linguistiques et culturelles propres à chaque marché. Des soutiens sont également prévus pour la certification, les tests indépendants et le déploiement des activités à l’étranger.

Selon ce plan, le Vietnam élaborera en outre une identité de marque sectorielle et un guide de communication multilingue pour l’industrie des technologies numériques, afin de mieux promouvoir l’image des entreprises vietnamiennes sur les marchés internationaux.

Le gouvernement prévoit enfin de sélectionner cinq entreprises technologiques numériques "locomotives", chargées de jouer un rôle d’entraînement et d’aider les petites et moyennes entreprises à s’insérer plus profondément dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales. Des mécanismes d’incitation fiscale, des dispositifs de soutien financier ainsi que des politiques de chèques de soutien financier (vouchers) seront étudiés pour favoriser les transferts de technologie, l’élargissement des marchés et l’accès aux produits et services numériques nationaux.

Phuong Nga/CVN