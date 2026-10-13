Le Vietnam contribue activement aux grandes orientations de l'UNESCO

Lors de la 225 e session du Conseil exécutif de l’UNESCO à Paris, l’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh a appelé l’organisation à renforcer son rôle dans la construction de la paix et la promotion d’un développement équitable, inclusif et durable, face aux profondes mutations de l’ordre international.

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Photo : VNA/CVN

La 225e session du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) se déroule du 8 au 20 octobre 2026 au siège de l'UNESCO à Paris, avec la participation de 58 États membres et de pays observateurs. Cette session se concentre sur l'examen de la mise en œuvre des programmes, des activités et de la gestion de l'UNESCO, y compris le processus de réforme UNESCO 80.

S'exprimant lors de la séance plénière le 9 octobre, l'ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, déléguée permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, a souligné que dans le contexte de mutations profondes de l'ordre international, l'UNESCO doit renforcer la promotion de sa mission unique dans l'édification des fondements de la paix, tout en favorisant un développement équitable, humain, inclusif et durable.

L'ambassadrice a réaffirmé le soutien du Vietnam au rôle de l'UNESCO dans ses domaines de compétence. Elle a mis en valeur le rôle moteur de l'UNESCO pour accélérer la réalisation de l'Objectif de développement durable N°4 (ODD 4) sur l'éducation de qualité. Dans le domaine de la culture, l'ambassadrice a salué la proclamation par l'Assemblée générale des Nations unies de la "Décennie internationale de la culture au service du développement durable" pour la période 2027-2036, une initiative lancée par le Vietnam, tout en soulignant que l'UNESCO doit jouer un rôle important dans la concrétisation des objectifs de la Décennie en actions concrètes.

Concernant la technologie numérique, elle a mis en avant la promotion d'une gouvernance technologique inclusive, sûre, transparente, responsable et centrée sur l'humain, sur la base du respect de la souveraineté nationale et de la souveraineté numérique. Dans cet esprit, elle a affirmé son soutien à l'étude d'un document normatif relatif à la jeunesse et à l'environnement numérique à l'ère de l'intelligence artificielle. L'ambassadrice a également réaffirmé son soutien au processus de réforme UNESCO 80 afin de renforcer l'efficacité des activités de l'Organisation.

Photo : VNA/CVN

Alors que l'année 2026 marque le 50e anniversaire des relations de coopération Vietnam - UNESCO (1976-2026), l'ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh a souligné l'évolution du rôle du Vietnam, passant d'un pays bénéficiant principalement d'aide à un partenaire actif et proactif, participant et contribuant à l'élaboration des grandes orientations d'action de l'UNESCO. La Conférence de dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l'authenticité, coorganisée récemment au Vietnam, constitue une preuve de la croissance de cette relation de coopération.

En conclusion de son discours, l'ambassadrice a appelé les pays à renforcer la coopération et la solidarité, à consolider le multilatéralisme et à restaurer la confiance sur la base du respect de la Charte des Nations unies et du droit international, afin de transformer les engagements communs en bénéfices concrets pour les populations des différents pays.

Auparavant, le 8 octobre, dans son discours à la séance d’ouverture de la session, le directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany, a de nouveau salué l’adoption officielle, en septembre 2026, par l’Assemblée générale des Nations unies, de la résolution proclamant la période 2027-2036 "Décennie internationale de la culture au service du développement durable". Il s’agit d’une initiative lancée par le Vietnam au sein de l’UNESCO, puis promue conjointement avec plusieurs autres pays aux Nations unies.

VNA/CVN