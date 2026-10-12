Vietnam - Chine : vers un renforcement de la coopération parlementaire

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, ont convenu, le 12 octobre à Pékin, de renforcer les échanges législatifs et de promouvoir la coopération bilatérale dans plusieurs domaines clés.

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Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Trân Thanh Mân, s’est entretenu le 12 octobre à Pékin avec Zhao Leji, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine (APN). Les deux dirigeants ont également coprésidé la deuxième réunion du Comité de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine.

Accueillant chaleureusement la délégation vietnamienne, Zhao Leji a félicité le Parti communiste du Vietnam (PCV) pour le succès de son 4e Plénum du Comité central, ainsi que pour les résultats obtenus par le pays dans son développement socio-économique. Il a réaffirmé que la Chine accordait toujours de l’importance à ses relations avec le Vietnam et souhaitait approfondir la coopération sur la base des orientations définies par les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, notamment lors de la visite en Chine, en avril 2026, du secrétaire général du PCV et président vietnamien, Tô Lâm.

Le président de l’AN vietnamienne a, pour sa part, félicité la Chine à l’occasion du 77e anniversaire de sa Fête nationale et salué ses réalisations en matière de développement, notamment les contributions de l’APN.

Créer une base politique plus solide

Les deux parties ont dressé le bilan de la mise en œuvre des résultats de la première réunion du Comité de coopération entre les deux organes législatifs, tenue en août 2025. Cette coopération a contribué au partage d’expériences en matière de sécurité nationale, à la consolidation de la confiance politique et à la promotion de la coopération économique et commerciale, scientifique et technologique, ainsi que de la connectivité stratégique et des échanges entre les populations.

Pour la période à venir, les deux dirigeants ont convenu de maintenir les échanges de haut niveau et de porter la confiance stratégique à un niveau supérieur, afin de créer une base politique plus solide pour la coopération bilatérale.

Ils ont également convenu de porter leur coopération concrète à un niveau supérieur, notamment en favorisant un développement plus équilibré et durable des échanges commerciaux, des investissements de qualité, une interconnexion ferroviaire moderne et cohérente, ainsi qu’une coopération accrue dans les sciences et les technologies.Ils ont en outre convenu d’intensifier la coopération entre les localités, les échanges entre les populations et la coopération dans l’éducation, la culture et le tourisme.

Les deux parties ont décidé de renforcer leur coordination dans les forums multilatéraux, de gérer efficacement leur frontière terrestre commune et de mieux maîtriser et régler leurs désaccords en matière maritime, afin de maintenir la stabilité et la paix en mer.

Concernant les relations entre les deux organes législatifs, le président de l’AN, Trân Thanh Mân, a proposé d’intensifier les échanges professionnels et le partage d’expériences législatives, de créer un cadre juridique favorable aux secteurs prioritaires de coopération, de promouvoir la mise en œuvre des engagements bilatéraux, ainsi que d’intensifier la coordination dans les forums parlementaires multilatéraux.

Renforcer la confiance stratégique par des échanges réguliers

De son côté, Zhao Leji a déclaré que l’Assemblée populaire nationale de Chine attachait de l’importance à ses relations avec l’Assemblée nationale du Vietnam et est prête à renforcer davantage les échanges amicaux et la coopération concrète entre les deux institutions.

Photo : VNA/CVN

Il a proposé de renforcer la confiance stratégique par des échanges réguliers de haut niveau et d’approfondir la coopération dans l’économie numérique, l’économie verte, l’intelligence artificielle et les infrastructures ferroviaires... Il a également salué le développement des exportations agricoles vietnamiennes vers la Chine, ainsi que la coopération dans la culture, le tourisme, l’éducation et les échanges entre les populations, tout en souhaitant renforcer la coordination dans les forums régionaux et internationaux...

La deuxième réunion du Comité de coopération entre les deux organes législatifs a ensuite porté sur trois thèmes : la connectivité des stratégies de développement, les sciences et technologies, ainsi que la gouvernance sociale et le renforcement des fondements sociaux des relations bilatérales.

Approfondir le partenariat de coopération stratégique global

Les représentants des commissions compétentes des deux assemblées ont partagé leurs expériences législatives et examiné les moyens de renforcer le rôle des organes législatifs dans l’élaboration des lois, la création d’un cadre juridique favorable à la coopération et la supervision de la mise en œuvre des accords bilatéraux, notamment dans les infrastructures, les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, la culture, le tourisme et la formation des ressources humaines...

Les deux dirigeants ont convenu de charger les commissions spécialisées de travailler étroitement avec les ministères et les localités concernés afin de traduire les orientations communes de haut niveau en résultats concrets, contribuant à approfondir le partenariat de coopération stratégique global et à construire une Communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

VNA/CVN