Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération en matière de défense

Le vice-Premier ministre et ministre lao de la Défense, le général Khamliang Outhakaysone, effectue une visite officielle au Vietnam du 12 au 15 octobre, dans le cadre du plan de coopération pour 2026 entre les ministères de la Défense des deux pays.

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Photo : VMA/CVN

Le 13 octobre à Hanoï, le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, a présidé la cérémonie d’accueil officielle de son homologue lao. À l’issue de la cérémonie d’accueil, les deux ministres ont eu un entretien.

Le général Phan Van Giang a estimé que la coopération en matière de défense avait enregistré des résultats importants et de plus en plus concrets, s’affirmant comme l’un des piliers essentiels des relations bilatérales. Selon lui, les dirigeants des deux pays ont réaffirmé que leurs ministères de la Défense et leurs armées continueraient de jouer un rôle pionnier dans la concrétisation des objectifs et de la vision commune pour le développement des relations Vietnam - Laos dans le nouveau contexte.

Les activités prévues dans le plan de coopération pour 2026 ont été mises en œuvre efficacement, notamment dans les domaines de la communication, de la gestion et de la protection des frontières, ainsi que de la formation du personnel… Plusieurs événements importants ont également été organisés, dont le 6e Dialogue sur la politique de défense Vietnam - Laos, le 3e Échange d’amitié sur la défense frontalière entre le Vietnam et le Laos, et des échanges entre jeunes officiers des deux armées. Axées sur les populations, ces initiatives ont contribué à promouvoir largement l’esprit de solidarité et de fidélité entre les deux peuples.

Photo : VNA/CVN

Le général Khamliang Outhakaysone s’est félicité des résultats obtenus dans la coopération bilatérale en matière de défense. Il a souligné que cette visite officielle, ainsi que sa participation à la rencontre annuelle des trois ministres de la Défense et à l’exercice conjoint de défense civile des armées du Vietnam, du Laos et du Cambodge en 2026, constituaient une occasion d’approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre les deux pays, notamment entre leurs ministères de la Défense.

Les deux généraux sont convenus de demander aux services respectifs des deux ministères de mettre activement en œuvre les engagements pris, en privilégiant les échanges de délégations, notamment de haut niveau, les mécanismes de consultation et de dialogue, le travail du Parti et le travail politique au sein des armées, ainsi que la gestion et la protection des frontières.

Ils ont également décidé de renforcer la coopération dans la recherche, la récupération et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos pendant les guerres, l’industrie de la défense, la concertation et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, ainsi que la coopération entre les forces armées du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

Les deux parties ont réaffirmé l’importance stratégique à long terme de la formation du personnel, considérée comme une mission essentielle pour consolider les fondements des relations spéciales entre les deux pays et leurs armées.

À l’issue de leur entretien, les deux ministres ont signé le plan de coopération en matière de défense Vietnam - Laos pour 2027.

VNA/CVN