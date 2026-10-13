Les médias chinois saluent le renforcement des relations sino-vietnamiennes

La visite officielle en Chine du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, a suscité un vif intérêt de la part des médias chinois. Ceux-ci ont largement couvert ses rencontres avec les dirigeants chinois ainsi que les activités de sa délégation, soulignant le renforcement des relations entre les deux pays et l’élargissement de leur coopération bilatérale.

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Le 12 octobre, l’agence Xinhua, la Télévision centrale de Chine (CCTV) et plusieurs médias chinois, dont le Quotidien du Peuple en ligne, ont rapporté que, lors de sa rencontre avec le dirigeant vietnamien à Pékin, le Premier ministre chinois Li Qiang avait souligné que, sous la direction stratégique du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, et du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, la construction d’une Communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam progressait en profondeur et de manière concrète.

Évoquant les liens "à la fois de camaraderie et de fraternité" entre les deux pays, Li Qiang a affirmé que la Chine était prête à promouvoir leur amitié traditionnelle, à renforcer la solidarité et la confiance mutuelle, à élargir leur coopération mutuellement bénéfique, au profit des deux peuples et de la stabilité et de la prospérité régionales et mondiales. Il a également exprimé la volonté de la Chine de mieux coordonner ses stratégies de développement avec celles du Vietnam et de renforcer la coopération dans des domaines tels que la connectivité, l’intelligence artificielle, les énergies propres et l’économie numérique.

Concernant l’entretien entre le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, et Zhao Leji, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine, ainsi que leur coprésidence de la deuxième réunion du Comité de coopération entre les deux organes législatifs le 12 octobre, le Quotidien du Peuple, organe du Comité central du PCC, a rapporté que Zhao Leji avait appelé à consolider la confiance mutuelle, à maintenir les échanges de haut niveau, à renforcer les échanges stratégiques et à poursuivre le soutien réciproque. Il a affirmé que l’Assemblée populaire nationale de Chine était prête à coopérer avec l’Assemblée nationale vietnamienne pour mettre en œuvre les orientations communes définies par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Auparavant, selon Xinhua, lors de sa rencontre avec le plus haut législateur vietnamien le 11 octobre, Wang Huning, président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), avait affirmé que la CCPPC était prête à renforcer les échanges et la coopération avec le Vietnam afin de contribuer à la modernisation des deux pays.

Le 12 octobre, l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger a également annoncé sur son compte WeChat que le dirigeant vietnamien avait rencontré son président, Yang Wanming. Ce dernier a souligné que la Chine et le Vietnam étaient des compagnons de route dans la construction du socialisme et des partenaires sur la voie des réformes. Il a affirmé que leur amitié traditionnelle, fondée sur des liens de camaraderie et de fraternité, constituait un précieux héritage pour les deux peuples.

Cette première visite du dirigeant vietnamien en Chine en qualité de président de l’Assemblée nationale vietnamienne devrait, selon les médias et chercheurs chinois, contribuer à approfondir la coopération entre les deux organes législatifs ainsi que les relations bilatérales.

VNA/CVN