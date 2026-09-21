Batteries et minéraux critiques

Le Vietnam veut renforcer sa coopération avec les États-Unis

Le Vietnam ne cherche pas seulement à attirer les investisseurs, mais souhaite établir des partenariats fondés sur la co-création, notamment dans la recherche et développement (R&D), le transfert de technologies, la formation de ressources humaines hautement qualifiées, le renforcement des capacités des entreprises nationales et la création de produits à vocation mondiale.

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Photos : VNA/CVN

Le Vietnam considère les États-Unis comme un partenaire stratégique majeur et souhaite poursuivre sa coopération avec les entreprises américaines afin d’approfondir et de concrétiser davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays.

C’est ce qu’a déclaré le vice-Premier ministre vietnamien Nguyên Van Thang lors de sa rencontre, lundi 21 septembre à Hanoï, avec Linh Austin, Pdg de la société américaine R3 Lithium, en visite de travail au Vietnam.

Présentant les nouvelles politiques du Vietnam en matière d’attraction des investissements directs étrangers (IDE), le vice-Premier ministre a souligné que le pays s’engageait dans un nouveau modèle de développement fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, tout en privilégiant une transformation en profondeur, l’application de technologies modernes et la protection de l’environnement.

Dans cette optique, le Vietnam encourage une intégration plus poussée dans les chaînes d’approvisionnement technologiques internationales, entend mobiliser les ressources extérieures au service de ses objectifs de développement et s’attache à créer un environnement favorable aux investissements et aux activités des entreprises étrangères, notamment américaines, dont R3 Lithium.

De son côté, Linh Austin a salué des politiques d'investissement de plus en plus ouvertes et favorables mises en place par le Vietnam. Il a observé que l'électrification des transports y progresse rapidement, comme en témoigne l'augmentation constante du nombre de véhicules électriques en circulation. Le dirigeant de R3 Lithium a également loué les capacités des entreprises locales à collaborer dans des secteurs de pointe.

Saluant l'engagement du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, il a fait part de l'intérêt de son groupe pour un partenariat dans la transition verte, particulièrement dans les technologies de batteries, le recyclage et le traitement des minéraux essentiels. L'objectif de la société est d'instaurer au Vietnam non seulement une chaîne d’approvisionnement, mais également un véritable écosystème de réutilisation des batteries et des minéraux essentiels.

En réponse à ces perspectives, le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a rappelé que le marché vietnamien, avec une population de près de 100 millions d’habitants, offrait un potentiel considérable pour les projets liés aux batteries et aux nouveaux matériaux.

Il a précisé que le Vietnam ne cherchait pas seulement à attirer les investisseurs, mais souhaitait établir des partenariats fondés sur la co-création, notamment dans la recherche et développement (R&D), le transfert de technologies, la formation de ressources humaines hautement qualifiées, le renforcement des capacités des entreprises nationales et la création de produits à vocation mondiale.

En conclusion, le vice-Premier ministre a exprimé l’espoir que R3 Lithium contribuerait activement au développement des relations bilatérales entre le Vietnam et les États-Unis dans les années à venir.

VNA/CVN