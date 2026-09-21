Le Canada souligne l’importance de ses relations avec le Vietnam

Le Canada et le Vietnam disposent d’un large éventail de domaines de coopération, allant du commerce et des échanges entre les peuples à la sécurité énergétique, à la lutte contre le changement climatique et à la coopération multilatérale.

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Photo : VNA/CVN

À l’approche de la visite d’État au Canada du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et Président, Tô Lâm, Ottawa réaffirme l’importance du Vietnam en tant que partenaire clé dans la région indo-pacifique et souligne les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale dans de nombreux domaines.

Selon le bureau de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Ottawa, dans un communiqué publié le 17 septembre par le Bureau de la gouverneure générale du Canada, la gouverneure générale Louise Arbour a indiqué que le dirigeant vietnamien effectuerait une visite d’État au Canada le 24 septembre, avec des activités prévues à Ottawa visant à poursuivre le renforcement des relations entre les deux pays.

Le communiqué souligne que le Vietnam est un partenaire important du Canada dans la région indo-pacifique, ainsi qu’un partenaire de premier plan dans le cadre de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC) et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Selon la partie canadienne, les relations entre les deux pays reposent sur des bases de coopération larges et durables, illustrées par une étroite coordination aux niveaux bilatéral et multilatéral, des échanges entre les peuples, une coopération économique et commerciale en plein essor, ainsi que des actions conjointes dans les domaines de la sécurité énergétique et de la lutte contre le changement climatique.

De leur côté, les médias canadiens ont commencé à consacrer des articles à cette visite. Dans un article consacré aux principaux dossiers à l’ordre du jour du Parlement canadien à la reprise de ses travaux après les vacances d’été, l’agence The Canadian Press a cité la visite du dirigeant vietnamien parmi les rencontres bilatérales du Premier ministre Mark Carney avec des dirigeants étrangers.

Selon l’agence, ces activités diplomatiques interviennent alors que le gouvernement canadien cherche à diversifier ses relations commerciales et à renforcer ses partenariats au-delà du marché américain. L’article de The Canadian Press a ensuite été repris par plusieurs médias canadiens, dont CityNews Ottawa, CityNews Toronto et le Winnipeg Free Press.

VNA/CVN