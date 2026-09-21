Le Vietnam, une destination attractive pour les investissements italiens

Le Vietnam constitue une destination attractive pour les investissements et les compétences italiennes, avec de nombreuses opportunités liées à son plan de développement économique et à ses grands projets d’infrastructures.

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Photo : VNA/CVN

Selon l’agence ANSA, cette appréciation a été formulée par Nunzio Bevilacqua, juriste d’entreprise et expert en économie internationale, à l’issue de sa participation à Viet Industry Hanoi 2026, consacré aux infrastructures industrielles, à la construction et aux services d’utilité publique.

Il considère le Vietnam comme le "prodige de l’ASEAN", un pays "silencieux, résilient et aujourd’hui plus déterminé que jamais" à redéfinir les règles de sa croissance économique. Il souligne que le pays est actuellement engagé dans la mise en œuvre d’un plan économique offrant des opportunités à court terme que les acteurs italiens devraient saisir rapidement.

Selon l’expert, ces perspectives concernent non seulement les petites et moyennes entreprises (PME) italiennes capables d’identifier des opportunités émergentes à l’échelle mondiale, mais aussi les entreprises publiques ou à capitaux publics.

Dans les infrastructures autoroutières et ferroviaires, plusieurs entreprises européennes sont déjà présentes. Il cite notamment le groupe allemand Herrenknecht AG, spécialisé dans le creusement mécanisé de tunnels, ainsi que les entreprises italiennes De Cardenas et Boldrocchi, actives respectivement dans les technologies de creusement, la ventilation et la filtration dans les infrastructures et l’industrie.

Nunzio Bevilacqua estime par ailleurs que les projets ferroviaires à grande vitesse et à grande capacité, ainsi que les programmes de mobilité intelligente, constituent des domaines propices au renforcement de la coopération entre l’Italie et le Vietnam.

Le développement d’une plateforme logistique intégrée combinant transport routier, ferroviaire, maritime et fluvial représente également, selon lui, une opportunité importante pour les PME italiennes et leurs compétences spécialisées.

VNA/CVN