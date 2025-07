Le Vietnam souligne son engagement à mettre en œuvre le PIDCP

Selon l’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies (ONU), de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’autres organisations internationales à Genève, le Vietnam a, ces dernières années, toujours maintenu une politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, la coopération et le développement. Il s’est activement intégré à la communauté internationale en tant qu’ami, partenaire fiable et membre responsable.

Photo : VNA/CVN

Le Parti et l'État vietnamiens ont toujours placé l'être humain au centre de leurs politiques, le considérant comme le sujet, le moteur et l'objectif du développement. C'est dans cette optique que de nombreuses politiques concrètes et globales ont été mises en œuvre pour améliorer la vie des citoyens et protéger les droits de l'homme. Sur cette base, le Vietnam attache une grande importance au respect de ses engagements et obligations découlant des conventions internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles il est partie, en particulier le PIDCP.

Dans un esprit d'ouverture et de responsabilité, le Vietnam a accepté et mis en œuvre les recommandations appropriées. Il a également fourni des informations de manière proactive, élaboré et présenté ses rapports nationaux, et dialogué activement avec les membres du Comité. De plus, lors de ces dialogues, le Vietnam a partagé ses bonnes pratiques nationales, mis en avant des questions d'intérêt commun et reçu des appréciations positives de la part de ses amis et partenaires internationaux.

Les échanges et la coopération avec le Comité des droits de l’homme et d’autres organes conventionnels ont permis au Vietnam de bénéficier d’un soutien précieux de ses partenaires. Cela a contribué à renforcer les efforts nationaux en matière de protection des droits de l’homme, tout en affirmant sa voix et en accroissant sa crédibilité et sa position dans les instances multilatérales, notamment au sein du Conseil des droits de l’homme.

Fort de la confiance accordée par ses partenaires internationaux, le Vietnam a obtenu de nombreux succès dans ses candidatures à des postes au sein des agences des Nations unies. Dans un contexte où le système multilatéral est confronté à des défis sans précédent, le Vietnam continue de croire en ce système, de le soutenir activement, et de promouvoir un ordre international fondé sur le droit, dans lequel l’ONU joue un rôle central.

Dans les années à venir, le Vietnam entend poursuivre son engagement responsable au sein du Conseil des droits de l'homme. En plus de contribuer activement à ses travaux, le pays maintiendra un dialogue ouvert pour participer au processus de réforme du Conseil et de l'ONU. L'objectif est d'améliorer l'efficacité de ces institutions, de les aider à remplir leurs mandats dans le nouveau contexte international, et de promouvoir la paix, le développement et la prospérité pour l'humanité.

S'appuyant sur la politique étrangère indépendante, autonome, de multilatéralisation et de diversification du Parti et de l'État, ainsi que sur son engagement constant en faveur des droits de l'homme, l'ambassadeur Mai Phan Dung se montre confiant quant au succès du prochain dialogue du Vietnam devant le Comité des droits de l'homme. Cette confiance repose également sur une préparation rigoureuse et une ouverture aux recommandations des sessions précédentes du Comité ainsi qu'aux contributions diverses des agences, organisations et individus.

VNA/CVN