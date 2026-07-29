Le Vietnam amorce une transition majeure vers la construction d’une puissance maritime

Le Vietnam entend franchir une nouvelle étape dans son développement maritime. La nouvelle résolution du Parti fixe une stratégie globale visant à faire du pays une puissance maritime moderne, fondée sur une gouvernance innovante, les sciences et technologies, la transformation numérique et le développement durable.

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Photo : VNA/CVN

La nouvelle Résolution du Comité central du Parti communiste du Vietnam (14e mandat) sur l’édification et le développement du Vietnam en tant que puissance maritime marque un tournant stratégique dans la vision du développement national. Elle préconise un passage d’une politique centrée sur le développement de l’économie maritime à une stratégie globale visant à faire du Vietnam une véritable nation maritime, dotée d’une gouvernance moderne et d’une exploitation efficace de son espace maritime grâce aux avancées scientifiques et technologiques, à l’innovation et à la transformation numérique.

Présentant les principaux contenus de cette Résolution lors de la Conférence nationale consacrée à l’étude, à l’appropriation et à la mise en œuvre des résolutions adoptées par le 3e plénum du Comité central du Parti (XIVe mandat), tenue le 29 juillet, le chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies, Nguyên Thanh Nghi, a souligné que son adoption répond à la nécessité d’élargir l’espace de développement national, de moderniser la gouvernance maritime et de renforcer le rôle stratégique de la mer dans le développement économique, la défense, la sécurité, les affaires étrangères et l’intégration internationale.

Nouvelle vision stratégique

Selon Nguyên Thanh Nghi, la Résolution traduit une nouvelle vision stratégique fondée sur un changement profond d’approche. Elle propose de passer d’une logique d’exploitation des ressources marines à une gouvernance et une valorisation efficaces de l’espace maritime national, reposant sur la science, les technologies, l’innovation et la transformation numérique. La mer est désormais considérée comme un espace stratégique de développement, appelé à accueillir de nouveaux pôles de croissance, des secteurs économiques émergents et de nouveaux moteurs de développement.

La Résolution prévoit également la mise en place d’un modèle de gouvernance maritime moderne, unifié et interconnecté, fondé sur une base de données nationale et une planification intégrée de l’espace maritime. Ce modèle vise à assurer une gestion globale des eaux maritimes, des fonds marins, du sous-sol marin, des îles, des zones côtières et de l’espace aérien maritime, tout en renforçant les liens entre le continent, les îles et la mer. Il s’agit également d’assurer une articulation étroite entre développement économique, protection de l’environnement, défense nationale, sécurité et sauvegarde de la souveraineté maritime.

En matière d’orientation stratégique, la Résolution définit cinq principes directeurs, dont le premier consiste à considérer la construction d’une puissance maritime comme une stratégie de long terme, indissociable de l’œuvre de construction et de défense nationales. La modernisation de la gouvernance maritime et le perfectionnement du cadre institutionnel sont identifiés comme des percées stratégiques destinées à exploiter pleinement le potentiel de la mer et des îles, à créer des pôles de croissance, des centres et des corridors économiques maritimes et à élargir les perspectives de développement du pays.

Photo : VNA/CVN

Le texte souligne également que les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique ainsi que les ressources humaines hautement qualifiées constituent les principaux moteurs de cette stratégie. Les priorités portent sur le renforcement des recherches fondamentales sur le milieu marin, la maîtrise des technologies maritimes et océaniques et le développement d’industries maritimes modernes, vertes et intelligentes.

Par ailleurs, la résolution affirme que le développement d’une puissance maritime doit reposer sur une exploitation efficace et durable des ressources marines, associée à la protection de l’environnement et à la préservation des écosystèmes marins. Elle insiste également sur la nécessité de faire face de manière proactive au changement climatique et aux mutations des océans, tout en renforçant la résilience des localités côtières et insulaires face aux catastrophes naturelles.

Un autre principe majeur consiste à mobiliser la force de l’ensemble du système politique, des entreprises et de la population. La construction d’une puissance maritime est définie comme une mission stratégique de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l’armée. La résolution appelle à stimuler le patriotisme, l’esprit d’autonomie et l’ambition de s’ouvrir davantage vers la mer, tout en associant étroitement développement économique et défense résolue de la souveraineté nationale sur les espaces maritimes et insulaires.

La Résolution fixe des objectifs généraux à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045. Elle définit six grands groupes d’objectifs portant sur le développement de l’économie maritime, l’aménagement de l’espace et des infrastructures maritimes, les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique, la gouvernance de l’espace maritime, la protection de l’environnement et le développement durable, ainsi que les domaines socioculturels, la défense, la sécurité et les relations extérieures.

Afin d’atteindre ces objectifs, neuf grands groupes de missions et de solutions ont été définis. Ils portent notamment sur le renforcement de la direction du Parti, le renouvellement des approches en matière de développement maritime, le perfectionnement des institutions et de la planification de l’espace maritime national, la mobilisation efficace des ressources, le développement des entreprises maritimes et de grands groupes économiques spécialisés, ainsi que la promotion des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et de la formation de ressources humaines de haute qualité.

La Résolution met également l’accent sur le développement des secteurs de l’économie maritime modernes, verts et intelligents, la modernisation des infrastructures maritimes, la création de grands centres économiques maritimes d’envergure nationale et régionale, la protection des écosystèmes marins, l’amélioration des conditions de vie des populations côtières et insulaires, le renforcement de la défense et de la sécurité en mer ainsi que l’élargissement de l’intégration et de la coopération internationales, afin de consolider la position du Vietnam en tant que puissance maritime dans la région et dans le monde.

VNA/CVN