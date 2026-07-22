AMM-59

Le Vietnam plaide pour le renforcement du partenariat ASEAN - Nouvelle-Zélande

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, et son homologue néo-zélandais Winston Peters ont coprésidé la Conférence post-ministérielle ASEAN - Nouvelle-Zélande en marge de la 59 e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-59) et des réunions connexes qui se sont tenues mercredi 22 juillet à Manille, aux Philippines.

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Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à approfondir le partenariat stratégique global ASEAN - Nouvelle-Zélande par une coopération concrète.

Le ministre Lê Hoài Trung, dont le pays est coordinateur des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande, s’est félicité en ouverture des progrès positifs réalisés dans les relations bilatérales, et a souligné la nécessité de traduire les solides fondements politiques en résultats concrets et pratiques, en tirant pleinement parti de leurs atouts respectifs et en s’attaquant aux obstacles persistants.

Photo : VNA/CVN

Il a invité l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et la Nouvelle-Zélande à faire de la coopération une priorité afin de garantir les besoins essentiels des populations et de mettre en place des chaînes d’approvisionnement alimentaire et énergétique sûres et résilientes.

Le ministre Lê Hoài Trung a également souligné l’importance de renforcer la collaboration en matière de sécurité, de sûreté et de connectivité maritimes, tout en promouvant le développement durable de l’économie bleue conformément au droit international, et notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Réaffirmant le rôle du Vietnam en tant que coordinateur des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande, le responsable a déclaré que le Vietnam continuera de travailler en étroite collaboration avec la Nouvelle-Zélande et les autres États membres de l’ASEAN afin d’approfondir le partenariat stratégique global entre les deux parties, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement régionaux et mondiaux.

De son côté, le ministre Winston Peters a réaffirmé l’engagement de longue date de la Nouvelle-Zélande en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région. Il a souligné les 50 années de partenariat entre l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande et a insisté sur le fait que le rôle central de l’ASEAN demeure essentiel pour promouvoir la coopération régionale et relever les défis communs régionaux et mondiaux.

Intégration économique

Les ministres ont examiné les progrès réalisés en matière de coopération bilatérale et se sont entendus sur les grandes orientations visant à renforcer le partenariat stratégique global autour de ses quatre piliers : la paix, la prospérité, les populations et la planète.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement envers les principes et le mode de coopération de l’ASEAN, soutenant une architecture régionale ouverte, transparente, inclusive et fondée sur des règles, avec l’ASEAN en son centre. Elles se sont également engagées à renforcer leur coopération en matière de sécurité maritime, de lutte contre la criminalité transnationale, de cybersécurité et de gouvernance de l’intelligence artificielle (IA).

Sur le plan économique, l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande se sont engagées à renforcer l’intégration économique en tirant pleinement parti de l’Accord de libre-échange ASEAN - Australie - Nouvelle-Zélande (AANZFTA) modernisé, en accélérant la signature de l’Accord sur les services aériens ASEAN - Nouvelle-Zélande (ANZ-ASA) et en soutenant l’ASEAN dans la mise en œuvre de l’Accord-cadre pour l’économie numérique (DEFA).

Les deux parties ont également convenu d’élargir leur coopération dans les domaines de l’éducation, du développement des ressources humaines, de la santé, de la gestion des catastrophes et de la lutte contre le changement climatique, tandis que la Nouvelle-Zélande a réaffirmé son soutien à la réduction des écarts de développement et au renforcement de la connectivité régionale au sein de l’ASEAN.

En réponse à l’impact de la situation au Moyen-Orient sur les chaînes d’approvisionnement, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire, les ministres ont adopté la Déclaration conjointe ASEAN - Nouvelle-Zélande sur la promotion de la résilience régionale, réaffirmant l’engagement des deux parties envers le droit international, notamment la CNUDM, et ont présenté de nouvelles initiatives visant à renforcer la coopération dans les domaines de l’énergie, de la sécurité alimentaire et des affaires maritimes, contribuant ainsi à améliorer la résilience de la région face aux nouveaux défis.

VNA/CVN