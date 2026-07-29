Hô Chi Minh-Ville et la Catalogne renforcent leur coopération

Le 29 juillet, dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec l'Agence catalane de promotion du commerce et des investissements (ACCIÓ), a organisé la conférence de promotion des investissements Hô Chi Minh-Ville - Catalogne 2026.

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Cet événement visait à mobiliser les potentiels, à promouvoir la coopération stratégique et à attirer des capitaux d'investissement catalans de qualité vers des secteurs clés de Hô Chi Minh-Ville tels que l'innovation et la logistique intelligente.

L'événement a accueilli des délégués de haut niveau, notamment Nguyên Lôc Hà, vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville ; Salvador Illa Roca, président du gouvernement de Catalogne (Royaume d'Espagne) ; Carmen Cano de Lasala, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne au Vietnam, ainsi que des représentants des ministères concernés, des experts et des représentants du monde des affaires des deux parties.

Amélioration de l'environnement des investissements

S'exprimant lors de cet événement, le vice-président Nguyên Lôc Hà a réaffirmé l'engagement de Hô Chi Minh-Ville à améliorer continuellement son environnement des investissements, en plaçant les entreprises au cœur de ses services. Il a indiqué que la fusion de la frontière administrative de Hô Chi Minh-Ville avec Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu, effective depuis le 1er juillet 2025, a donné naissance à une mégapole de plus de 6.770 km², forte de 15 millions d'habitants et contribuant à près de 25% du PIB national. Cette nouvelle agglomération offre un vaste potentiel de développement et de nombreuses opportunités de coopération aux investisseurs catalans.

"L'objectif de Hô Chi Minh-Ville pour les années à venir est de maintenir une croissance rapide et durable et de devenir, d'ici 2045, une ville intelligente, un centre économique, financier et de services de premier plan en Asie, une destination attractive pour les investisseurs internationaux, offrant une qualité de vie élevée et une forte intégration internationale", a souligné Nguyên Lôc Hà.

Le vice-président permanent Nguyên Lôc Hà a affirmé : "Je suis convaincu que cette conférence sera l’occasion pour les entreprises des deux parties de s’informer et de se tenir au courant des conditions du marché, d’échanger des solutions commerciales concrètes, d’aider les entreprises de Hô Chi Minh-Ville à concevoir et à développer des produits conformes aux normes du marché espagnol, de contribuer à profiter pleinement des opportunités offertes par l'Accord de libre-échange entre l'Union européenne (EVFTA) et de promouvoir davantage la coopération économique bilatérale".

Afin d’attirer des capitaux et des technologies catalanes, les participants de Hô Chi Minh-Ville ont mis en place une feuille de route précise pour le développement des infrastructures et des ressources. Le conseil de gestion du Parc technologique de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP) prévoit de lever des fonds pour un Centre technologique stratégique de 53 hectares au quatrième trimestre 2026 et un Parc scientifique de près de 195 hectares au quatrième trimestre 2027, axés sur les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les centres de données et les biotechnologies.

Nguyên Viêt Long, directeur adjoint du conseil d'administration du SHTP, a déclaré qu'en mai 2026, le SHTP gérait 166 projets représentant un investissement total de 13,73 milliards d’USD. D'ici 2026, le SHTP aura généré 185 milliards d’USD de valeur à l'exportation et emploiera 53.678 travailleurs hautement qualifiés.

Par ailleurs, l'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville mobilisera ses ressources en recherche et développement (R&D), s'appuyant sur plus de 110.000 enseignants et étudiants, afin d'incuber 50 start-ups technologiques et 10 entreprises technologiques d'une valeur supérieure à 200 millions d’USD d'ici 2030. Ces entreprises seront prêtes à nouer des partenariats avec des acteurs espagnols, s'appuyant ainsi sur la position actuelle de Hô Chi Minh-Ville parmi les 100 meilleurs écosystèmes de startups au monde.

Destination d'investissement de premier plan en Europe

Présentant le potentiel de la Catalogne, Jaume Baro, directeur général de l'ACCIÓ, a partagé des chiffres clés sur le paysage économique de la région. Ainsi, avec un PIB dépassant 302 milliards d'euros, un revenu moyen de 37.477 euros par habitant et une économie comptant plus de 610.000 entreprises actives, la Catalogne est devenue une destination d'investissement de premier plan en Europe. Notamment, la part des investissements attirés par le secteur technologique est particulièrement importante : 20,2% des filiales étrangères implantées dans la région opèrent dans ce secteur.

Approfondissant la question de la compétitivité fondamentale, Jordi Maluquer, directeur d'ACCIÓ en Asie du Sud-Est, a indiqué que la Catalogne contribue à hauteur de 19% au PIB espagnol et de 26% à ses exportations totales. Cette région concentre également 22,9% des entreprises innovantes du pays. Il a notamment mis en lumière l'écosystème technologique et d'innovation de la Catalogne, qui abrite plus de 9.300 entreprises du secteur et 203 centres numériques et technologiques internationaux, créant ainsi plus de 46 000 emplois hautement qualifiés. Classée 5e au sein de l'Union européenne (UE) pour son écosystème de startups, la Catalogne est considérée comme un modèle dont Hô Chi Minh-Ville peut s'inspirer pour la création et le développement de ses principaux pôles d'innovation.

Du point de vue du commerce mondial et des infrastructures, Tracy Nguyen, consultante senior catalane, a présenté une analyse stratégique des réseaux logistiques. Elle a souligné que la Catalogne est la première grande porte d'entrée européenne pour les marchandises en provenance d'Asie via le canal de Suez, permettant aux compagnies maritimes de gagner 3 à 4 jours de transport par rapport à un débarquement en Europe du Nord. Grâce à un réseau multimodal optimisé, les marchandises transitant par ce pôle portuaire peuvent atteindre un vaste marché de 400 millions de consommateurs en Europe et en Méditerranée en 24 à 48 heures.

Tracy Nguyen a également partagé la vision de la mise en place d'un réseau de "logistique verte" dans le but d'amener les ports maritimes à zéro émission d'ici 2050 et d'appliquer fortement l'intelligence artificielle (IA) dans la sécurité et la gestion du trafic pour optimiser la chaîne d'approvisionnement.

Texte et photos : Tân Dat/CVN