Le Vietnam s’impose au cœur des chaînes de valeur de l’ASEAN

Porté par la résilience de ses exportations et des réformes ambitieuses, le Vietnam s’affirme comme un pôle commercial majeur de l’ASEAN, connectant toujours plus ses produits aux réseaux de distribution régionaux.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a effectué du 27 mai au 1er juin une tournée en Asie du Sud-Est avec pour destinations la Thaïlande, Singapour et les Philippines. L’opinion publique attend un envol des échanges commerciaux entre le Vietnam et les autres pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Photo : VNA/CVN

Malgré un contexte économique mondial difficile, marqué par la hausse des droits de douane, la mutation des chaînes d’approvisionnement et les tensions géopolitiques, les exportations vietnamiennes ont su faire preuve de résilience. Le nombre croissant d’accords de libre-échange du pays, la baisse des coûts de main-d’œuvre et la diversification de ses exportations ont tous contribué à leur influence grandissante.

De nouvelles marges de croissance

Pour atteindre les objectifs de développement durable, le Vietnam mise sur l’économie numérique à travers l’Accord-cadre de l’ASEAN sur l’économie numérique, en tirant parti des accords de libre-échange de nouvelle génération (RCEP, CPTPP…), tout en participant activement au Réseau électrique de l’ASEAN et au Plan directeur de connectivité de l’ASEAN. Ces mesures sont considérées comme des leviers essentiels permettant au pays de maintenir les taux de croissance élevés et s’intégrer davantage aux chaînes de valeur mondiales.

La promotion commerciale entre le Vietnam et le bloc régional évolue progressivement d’une logique d’élargissement des débouchés vers un renforcement de l’efficacité des connexions, afin d’intégrer plus profondément les marchandises dans les chaînes d’approvisionnement régionales. Après plus de trois décennies au sein de l’association, les échanges commerciaux entre le Vietnam et les pays dans la région ont connu une forte progression, passant de plus de 3 milliards de dollars au début de l’intégration à plus de 90 milliards ces dernières années. De plus, la structure des biens d’exportation ne se limite plus aux matières premières, mais s’est fortement orientée vers des biens à forte valeur ajoutée et à contenu technologique élevé. Cette dynamique confirme l’ASEAN comme l’un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam.

Au-delà de son rôle de marché de consommation, l’ASEAN constitue également un espace stratégique de production et de connexion industrielle. Avec plus de 670 millions d’habitants et des flux d’investissements directs étrangers dépassant 220 milliards de dollars par an, la région s’impose comme un centre dynamique de production et de consommation.

Cependant, le commerce intra-ASEAN ne représente encore qu’environ 20 à 22% des échanges totaux de la région, un niveau nettement inférieur à celui de l’Union européenne, qui est supérieur à 60%. Cette marge laisse un important potentiel de coopération commerciale et d’intégration économique pour les États membres, dont le Vietnam.

Dans ce contexte, l’objectif ne consiste plus seulement à accroître les exportations, mais aussi à renforcer la participation du Vietnam aux chaînes d’approvisionnement régionales et à améliorer progressivement la position de ses produits dans les réseaux de distribution de l’ASEAN. Parallèlement à cette montée en puissance, les activités de promotion commerciale changent également d’approche. Autrefois centrées sur les foires et expositions, elles privilégient désormais les connexions directes entre entreprises, importateurs, distributeurs et partenaires de production.

Stratégies sur mesure pour chaque marché

Photo : VNA/CVN

Dans plusieurs pays de l’ASEAN, cette orientation produit déjà des résultats concrets. Aux Philippines, des produits vietnamiens tels que café, riz ou aliments transformés ont intégré les chaînes de distribution modernes grâce aux activités de promotion commerciale. L’arrivée officielle du café G7 sur ce marché illustre cette stratégie structurée de mise en relation et d’accompagnement des entreprises. Les activités se développent également dans le domaine de la franchise commerciale. La participation au Salon international de la franchise des Philippines permet aux entreprises vietnamiennes d’accéder directement aux grands distributeurs et chaînes de magasins, comme 7-Eleven Philippines ou WalterMart.

À Singapour, la promotion commerciale associe rencontres physiques et plateformes numériques. Les forums économiques Vietnam - ASEAN intègrent désormais des outils digitaux permettant aux entreprises de maintenir leurs échanges de manière continue, en phase avec la transition numérique du commerce régional. En Thaïlande, les programmes “Semaine des produits vietnamiens”, organisés dans les réseaux de distribution de grands groupes comme Central Group, facilitent l’accès direct des produits vietnamiens aux consommateurs locaux et favorisent une présence durable sur le marché.

Chaque débouché de l’ASEAN fait ainsi l’objet d’une approche adaptée : par exemple, Singapour mise sur les connexions numériques et le transit commercial, tandis que la Thaïlande se concentre sur les réseaux de distribution. Cette stratégie ciblée permet de renforcer l’efficacité concrète des activités de promotion commerciale.

Le bloc régional devient progressivement un espace économique davantage intégré, où les produits ne se concurrencent plus uniquement par les prix, mais aussi par la qualité, les normes et leur capacité d’adaptation au marché. Dans cette dynamique, la promotion commerciale du Vietnam évolue peu à peu d’une logique d’élargissement de l’accès au marché vers une stratégie de consolidation des positions, afin de renforcer durablement la présence des produits vietnamiens dans les réseaux de distribution et les chaînes de valeur régionales.

Thê Linh/CVN