Mobilisation de 33.630 milliards de dôngs grâce aux obligations gouvernementales

En mai, la Bourse de Hanoï (HNX) a organisé 17 adjudications d’obligations gouvernementales émises par le Trésor public vietnamien, permettant de mobiliser 33.630 milliards de dôngs (près de 1,3 milliard de dollars).

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Photo : VNA/CVN

Depuis le début de l’année jusqu’à fin mai, le Trésor public a ainsi levé 159.186 milliards de dôngs, soit 72% du programme d’émission prévu pour le deuxième trimestre et 32% de l’objectif fixé pour l’ensemble de l’année 2026.

Les émissions se sont principalement concentrées sur les maturités de 10 ans et de 5 ans, qui ont représenté respectivement 54% et 45% du volume total émis, soit 18.250 milliards de dôngs et 15.000 milliards de dôngs.

Le Trésor public a proposé des obligations de maturités allant de 3 à 30 ans. Les adjudications ont été couronnées de succès pour les échéances de 3, 5, 10, 15 et 30 ans. Les taux d’intérêt ont progressé de 2 à 14 points de base par rapport aux dernières adjudications d’avril.

Lors de la dernière séance du mois de mai, les rendements des obligations à 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans et 30 ans se sont établis respectivement à 3,49%, 4%, 4,25%, 4,27% et 4,5% par an.

Sur le marché secondaire, l’encours des obligations gouvernementales cotées atteignait près de 2,692 billiards de dôngs à la fin du mois de mai, en hausse de 2% par rapport au mois précédent. En revanche, la valeur moyenne des transactions par séance a reculé de 6,59%, à 14.961 milliards de dôngs.

VNA/CVN