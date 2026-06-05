Le Vietnam consolide ses liens avec l’Australie-Occidentale

Le consul général du Vietnam à Perth, Pham Hai Anh, a rencontré jeudi 4 juin à Perth Pamela Currie, directrice du Bureau du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT) pour l’Australie-Occidentale.

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Au cours de la rencontre, les deux parties ont échangé sur l’évolution des relations Vietnam - Australie ainsi que sur les moyens de renforcer les liens entre le Vietnam et l’Australie-Occidentale dans les temps à venir.

Le consul général Pham Hai Anh a souligné le fort potentiel de coopération entre les deux parties dans de nombreux domaines, notamment l’éducation et la formation, les sciences et les technologies, le commerce et l’investissement, l’énergie, les minerais stratégiques, l’agriculture de haute technologie et le tourisme. Il a également affirmé sa volonté de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux et de renforcer les liens entre les localités, les entreprises et les populations des deux parties.

Pamela Currie a salué le développement dynamique du Vietnam et a affirmé que l’Australie-Occidentale considérait le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est. Elle a également exprimé la volonté de sa région de poursuivre l’élargissement des échanges dans les secteurs où elle dispose d’atouts reconnus.

Photo : VNA/CVN

La responsable australienne a indiqué qu’elle soutiendrait les efforts visant à renforcer les contacts entre le Consulat général du Vietnam et les agences compétentes, les entreprises ainsi que les associations professionnelles de l’Australie-Occidentale, notamment dans les secteurs minier, énergétique, commercial, de l’investissement et agricole, afin de favoriser l’émergence de projets concrets.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de maintenir des échanges réguliers, de renforcer leur coordination dans les activités extérieures et d’apporter leur soutien aux délégations de haut niveau, aux entreprises et aux organisations des deux pays.

Ces efforts visent à contribuer à l’approfondissement du partenariat stratégique global Vietnam - Australie ainsi qu’au développement des relations entre le Vietnam et l’Australie-Occidentale.

À cette occasion, le consul général Pham Hai Anh a remis ses lettres de commission consulaire à Pamela Currie et l’a remerciée pour le soutien apporté par le bureau du DFAT en Australie-Occidentale aux activités du Consulat général du Vietnam à Perth.

VNA/CVN