Le Vietnam renforce ses incitations fiscales en faveur des talents du numérique

Les experts et les jeunes talents dans les domaines des données, de l’intelligence artificielle (IA) et de l’innovation pourront bénéficier de mesures incitatives spécifiques, notamment d’exonérations et de réductions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

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Photo : Trong Dat/CVN

En vertu du décret gouvernemental N°386/2026, qui entrera en vigueur le 1er décembre, le recrutement des experts et des jeunes talents dans les domaines de l’innovation et de l’exploitation des données reposera avant tout sur leurs compétences, leurs réalisations et leurs productions concrètes, plutôt que sur leurs seuls diplômes universitaires ou leur ancienneté.

Les personnes âgées de 18 ans et plus pourront être sélectionnées sur la base de leurs travaux de recherche, de leurs produits technologiques, de leurs publications scientifiques ou de leurs solutions pratiques et applicables. L’expérience acquise dans les domaines des données, de l’IA et des technologies numériques constituera également un critère de sélection, selon des modalités d’évaluation publiquement définies.

Les jeunes âgés de 16 à 18 ans pourront, quant à eux, participer à des programmes de formation, de perfectionnement et d’incubation, ainsi qu’à des initiatives destinées à encourager la recherche, l’expérimentation et le développement des talents.

Les experts et les jeunes talents pourront bénéficier d’une rémunération, de primes, de soutiens complémentaires et d’autres avantages proportionnés à leurs compétences, à leurs contributions et à leurs performances professionnelles. Les organismes qui les recrutent seront autorisés à conclure des accords spécifiques portant notamment sur les salaires, les primes, les droits de propriété intellectuelle, la commercialisation des résultats de recherche et le partage des bénéfices issus de produits, de services ou d’innovations.

La rémunération sera déterminée en fonction du poste occupé, des missions confiées, des résultats obtenus et des performances réelles, sans être strictement liée à l’ancienneté.

Le gouvernement prévoit pour ces profils des mesures incitatives fiscales particulièrement avantageuses, comparables à celles accordées dans les centres financiers internationaux du Vietnam. Ainsi, les revenus tirés des salaires et traitements seront exonérés d’impôt sur le revenu des personnes physiques. Les revenus provenant de la cession d’actions, d’apports en capital ou de droits liés à des apports en capital bénéficieront également d’une exonération fiscale jusqu’à la fin de l’année 2030.

Au-delà de ces avantages, les experts et les jeunes talents pourront être chargés de diriger des initiatives stratégiques ou d’y participer, notamment dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et des données.

Photo : VNA/CVN

Pour bénéficier de ces dispositifs, les personnes sélectionnées devront s’engager à réaliser des missions précises et à atteindre des objectifs et des résultats définis dans un calendrier de mise en œuvre. L’organisme employeur évaluera périodiquement leurs performances et l’efficacité de leurs contributions.

En cas de non-respect des engagements ou des obligations, d’utilisation abusive des avantages accordés, de perte des conditions d’éligibilité ou de fraude délibérée, les mesures incitatives pourront être modifiées, suspendues ou révoquées, conformément aux accords, aux contrats et aux décisions officielles applicables.

En revanche, l’échec d’expérimentations résultant de risques objectifs ne donnera pas lieu au retrait des avantages, à condition que ces risques aient été identifiés, signalés et traités conformément aux procédures établies et qu’ils restent dans les limites du risque acceptable.

Le décret définit un "expert en données" comme une personne disposant de compétences, d’une expérience, de travaux de recherche, d’inventions, de produits ou de solutions technologiques dans les domaines des données, du numérique, de l’IA, de la sécurité des données ou de secteurs connexes, attestés par une autorité compétente ou un organisme professionnel reconnu.

Les "jeunes talents" désignent les citoyens vietnamiens âgés de 16 à 35 ans ayant obtenu une reconnaissance notable ou reçu des distinctions nationales ou internationales prestigieuses, ou ayant développé des travaux de recherche, des produits, des initiatives ou des projets de start-up innovants présentant un potentiel concret d’application ou de commercialisation.

Le ministre de la Police sera chargé d’établir les normes et les critères précis permettant d’identifier les experts, les scientifiques, les inventeurs et les jeunes talents pouvant bénéficier de ces dispositifs.

Nguyên Tùng/CVN