L’UNESCO et plusieurs pays saluent une initiative culturelle portée par le Vietnam

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté le 4 septembre une résolution proclamant 2027-2036 Décennie internationale de la culture au service du développement durable, une initiative portée par un groupe de pays moteurs dont le Vietnam. L’UNESCO et plusieurs États membres ont salué cette décision et le rôle du Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Juste après l’adoption, le 4 septembre, par l’Assemblée générale de l’ONU d’une résolution proclamant 2027-2036 Décennie internationale de la culture au service du développement durable, les dirigeants de l’UNESCO et plusieurs ambassadeurs des États membres auprès de l’organisation ont salué cette initiative promue par un groupe de pays moteurs composé du Vietnam, de Chypre, de l’Italie, du Laos, du Qatar et de Saint-Kitts-et-Nevis.

Sur le réseau social X, le directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany, a salué la proclamation de cette Décennie et remercié le Vietnam d’avoir porté l’initiative, ainsi que tous les pays coauteurs, les membres du groupe de pays moteurs et du Groupe des amis de la culture à l’ONU pour leur soutien.

Selon lui, au cours des dix prochaines années, la culture ne doit pas seulement être reconnue, mais aussi faire l’objet d’investissements et de protection et être placée au cœur des politiques qui façonneront l’avenir. Il a affirmé que l’UNESCO était prête à piloter la mise en œuvre de cette initiative, pour la culture, le développement durable et les populations du monde entier.

Le président de la Conférence générale de l’UNESCO, Khondker Talha, a également salué la proclamation de la Décennie, qu’il a qualifiée de jalon important pour l’UNESCO, chargée de sa mise en œuvre. La culture, a-t-il souligné, est au cœur de notre identité et définit, à bien des égards, qui nous sommes. La diversité culturelle constitue, selon lui, la beauté et la force de l’humanité.

Dans un message vidéo, Nayef Al-Fayez, sous-directeur général de l’UNESCO pour la culture, a qualifié la proclamation de la Décennie de "jalon mémorable". Il a salué la vision et le rôle moteur du Vietnam dans la transformation de cette initiative en engagement international, ainsi que l’ensemble des États membres ayant soutenu cet engagement. Il a affirmé que l’UNESCO était prête à prendre la tête de l’action collective afin de traduire les ambitions de la Décennie en mesures concrètes.

Plusieurs ambassadeurs auprès de l’UNESCO ont également adressé leurs félicitations au Vietnam. L’ambassadeur et délégué permanent du Royaume du Cambodge auprès de l’UNESCO, Kosal Long, a salué le rôle du Vietnam dans le lancement du projet de résolution. Il a souligné que le Cambodge, en tant que coauteur, considérait la culture comme un "pilier stratégique" favorisant la cohésion sociale, les droits culturels, l’innovation et la résilience face aux défis contemporains.

Rôle de coordination diplomatique et de leadership

L'ambassadrice et déléguée permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science, et la culture, Ahlem Gharbi, a exprimé le ferme soutien de la France à l’initiative et s’est félicitée de la coparrainer. Elle a souligné qu’il s’agissait d’un enjeu majeur auquel la France et l’UNESCO accordent un fort engagement.

L’ambassadeur et délégué permanent de l’Inde auprès de l’UNESCO, Vishal V. Sharma, a salué le rôle de coordination diplomatique et de leadership du Vietnam, qui a permis de transformer une idée en consensus, d’abord à l’UNESCO puis à l’Assemblée générale de l’ONU.

L’ambassadrice et déléguée permanente du Portugal auprès de l'UNESCO, Rosa Batoréu, a souligné que la culture était l’un des fondements essentiels de la paix et du développement.

Une avancée importante

De son côté, l’ambassadrice et déléguée permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, Nguyên Thi Vân Anh, s’est dite très heureuse et émue de l’adoption de l’initiative, qui signifie que la proposition présentée en novembre 2025 par la Conférence générale de l’UNESCO bénéficie désormais du soutien de l’ONU. Elle a souligné le rôle du Vietnam et des autres membres du groupe de pays moteurs à New York dans la mobilisation du soutien de l’ONU.

Selon elle, cette initiative ouvre non seulement un nouveau chapitre dans la promotion du rôle de la culture à l’échelle mondiale, mais marque également une avancée importante dans la participation active du Vietnam à la construction et à la définition de l’agenda multilatéral.

Dans les prochains temps, la Délégation permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO à Paris travaillera activement avec l’UNESCO, les pays et les autres partenaires pour traduire cet engagement en actions et promouvoir la prise en compte de la culture dans les décisions en faveur de la paix et du développement durable dans le monde.

VNA/CVN