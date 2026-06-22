IC Innovator 2026 : un tremplin pour les projets culturels innovants des jeunes Vietnamiens

Organisé par l’Académie diplomatique du Vietnam, le 1 er Concours d’entrepreneuriat dans le domaine de la communication internationale - IC Innovator a mis en lumière des initiatives entrepreneuriales qui associent communication, technologies numériques et valorisation de l’identité culturelle nationale.

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Photo : BTC/CVN

La finale, tenue le 20 juin à Hanoï, a réuni les six meilleures équipes sélectionnées parmi des candidats issus de plus de 20 universités à travers le pays. Le titre a été décerné à l’équipe TenTen pour son projet Polaxis.

Organisé par la Faculté de la communication et de la culture extérieure de l’Académie diplomatique du Vietnam, IC Innovator 2026 avait pour thème "Le code source de la culture vietnamienne". L’objectif était d’identifier et de promouvoir des projets entrepreneuriaux prometteurs dans les domaines de la communication et des industries culturelles. Une attention particulière avait été accordée aux modèles intégrant l’innovation, les nouvelles technologies et le développement sur les plateformes numériques.

Les projets participants ont exploré diverses approches, notamment la communication culturelle numérique, la création de contenus innovants, la préservation et la valorisation du patrimoine numérique, ainsi que le développement de produits et services culturels fondés sur les technologies numériques.

Pour cette première édition, IC Innovator a réuni plus de 30 équipes issues de plus de 20 universités vietnamiennes. Parmi elles, six équipes ont été retenues pour la finale : Dấu Việt Du Ký, TenTen, Con Rồng Cháu Tiên, Quý Cô Thanh Lịch, HeriStage et Vistara4D, représentant l’Académie diplomatique du Vietnam, l’Université du commerce extérieur, l’École internationale et l’Université de technologie et d’ingénierie de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï (VNU).

Photo : BTC/CVN

Chaque projet a proposé une approche originale visant à valoriser le patrimoine culturel vietnamien à travers des initiatives entrepreneuriales innovantes. Les solutions présentées allaient des jeux intégrant les technologies VR (réalité virtuelle) et WebAR (réalité augmentée sur navigateur) aux systèmes de projection 4D, en passant par des jeux de société interactifs et des livres immersifs en réalité virtuelle.

La première place est revenue à l’équipe TenTen pour son projet Polaxis, une plateforme touristique interactive intégrant la géolocalisation GPS et un système de contrôle basé sur l’intelligence artificielle.

L’équipe Dấu Việt Du Ký était deuxième avec son projet de série de jeux de plateau éducatifs consacrés à la culture et au patrimoine vietnamiens. L’équipe HeriStage a remporté la troisième place grâce à sa plateforme dédiée aux arts traditionnels du Vietnam. Plusieurs prix spéciaux ont également été attribués afin de récompenser les idées et projets les plus remarquables de cette édition.

Un pont entre orientations publiques et applications concrètes

Photo : BTC/CVN

"L’éducation et la formation doivent être étroitement liées aux besoins des entreprises, aux réalités du marché et permettre d’anticiper les tendances de l’innovation. C’est pourquoi la Faculté de communication et de culture extérieure de l’Académie diplomatique du Vietnam souhaite créer un espace permettant aux jeunes et aux étudiants de tout le pays d’expérimenter, d’apprendre auprès d’experts de premier plan et de transformer leurs idées en projets concrets à fort potentiel", a souligné Nguyên Dông Anh, doyen par intérim de cette faculté.

Le jury et le conseil d’experts d’IC Innovator étaient composés de spécialistes reconnus dans les domaines de la communication, de la culture et de l’entrepreneuriat innovant, venant notamment de l’Académie diplomatique du Vietnam, du Centre national de l’innovation (NIC), du Centre national de soutien aux start-up (NSSC) et du Centre d’innovation de Hanoï - Hanoi Innovation Hub (HiHUB), entre autres.

Grâce à l’accompagnement de nombreux partenaires, organismes de soutien et sponsors, les équipes finalistes bénéficieront d’un accès privilégié à des ressources expertes. Celles-ci leur permettront de perfectionner leurs produits, de consolider leurs projets et de développer leurs idées entrepreneuriales de manière plus structurée.

"Dans un contexte marqué par l’adoption et la mise en œuvre coordonnée des lois relatives à la science et à la technologie, ainsi que par un ensemble de politiques et de résolutions en faveur de l’innovation, des initiatives telles qu’IC Innovator constituent un véritable pont entre les orientations publiques et leur application concrète", s’est félicité Dô Tiên Thinh, directeur adjoint du Centre national de l’innovation (NIC).

À travers ce concours, la Faculté de la communication et de la culture extérieure de l’Académie diplomatique du Vietnam entend promouvoir l’esprit d’innovation chez les jeunes dans la valorisation de l’identité culturelle vietnamienne. Cette initiative vise également à ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement des industries culturelles vietnamiennes dans un contexte marqué par la transformation numérique et l’intégration internationale.

Vân Anh/CVN