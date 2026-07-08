Le Vietnam et le Mexique souhaitent établir un nouveau cadre de partenariat bilatéral

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, s'est entretenu par téléphone, le 8 juillet, avec le secrétaire mexicain aux Relations extérieures, Roberto Velasco Álvarez, afin d'examiner les perspectives de renforcement des relations bilatérales.

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Photo : MAE/CVN

À cette occasion, le chef de la diplomatie mexicaine a transmis les salutations de la présidente Claudia Sheinbaum au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, tout en réaffirmant la volonté du Mexique de développer avec le Vietnam un partenariat d'amitié et de coopération stable, durable et stratégique.

Roberto Velasco Álvarez a hautement salué les remarquables réalisations socio-économiques du Vietnam ainsi que le renforcement continu de son rôle et de son prestige sur la scène internationale. Il a souligné que le gouvernement mexicain attachait une grande importance au développement des relations d'amitié et de coopération avec le Vietnam dans le cadre de sa politique à l'égard de l'Asociation des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et de la région Asie-Pacifique.

En réponse, Lê Hoài Trung a transmis l'invitation du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, à la présidente Claudia Sheinbaum pour effectuer une visite oficielle au Vietnam à une date mutuellement convenue. Il a réaffirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance à ses relations avec ses amis traditionnels d'Amérique latine, le Mexique étant l'un de ses partenaires les plus importants dans la région.

Le ministre vietnamien a souligné la volonté de son pays de promouvoir une coopération bilatérale plus substantielle et plus efficace dans tous les domaines, en vue d'établir prochainement un nouveau cadre de partenariat à la hauteur du niveau atteint par les relations entre les deux pays. Il a également affirmé le soutien du Vietnam au renforcement des relations entre le Mexique et l'ASEAN, au service de la paix, de la coopération et du développement dans les deux régions.

Les deux ministres se sont félicités des progrès enregistrés dans la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, grâce notamment aux mécanismes tels que les Consultations politiques et le Comité mixte sur la coopération économique, commerciale et d'investissement. Ils ont salué la croissance soutenue des échanges commerciaux, favorisée par la mise en œuvre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), auquel les deux pays sont parties.

Dans ce contexte, Lê Hoài Trung a invité le ministère mexicain des Relations extérieures à continuer de faciliter l'accès des produits des deux pays à leurs marchés respectifs.

Pour l'avenir, les deux chefs de la diplomatie sont convenus d'intensifier les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, de renforcer les mécanismes de coopération existants, d'accélérer les négociations en vue de la signature de plusieurs accords importants et de mettre pleinement à profit les opportunités offertes par le CPTPP.

Enfin, ils ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coordination au sein des mécanismes multilatéraux, notamment de l'APEC, que le Vietnam et le Mexique accueilleront respectivement en 2027 et 2028, ainsi que de poursuivre leur soutien mutuel dans les organisations internationales et les forums multilatéraux.

VNA/CVN