La Commission centrale de contrôle du Parti prononce plusieurs sanctions disciplinaires

Les 17 juin ainsi que les 6 et 7 juillet, à Hanoï, la Commission centrale de contrôle du Parti a tenu sa 8 e session sous la présidence de Trân Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale de contrôle du Parti.

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Au cours de cette session, la Commission centrale de contrôle du Parti a examiné et conclu sur plusieurs dossiers.

Photo : VNA/CVN

Examinant le rapport proposant des mesures disciplinaires à l'encontre de membres du Parti ayant commis des violations au sein des organisations du Parti des provinces de Quang Ninh, Lào Cai, Cà Mau, Dông Tháp, ainsi que de l'organisation du Parti de la Société générale des aéroports du Vietnam, la Commission a constaté que :

Nguyên Phuong Thao, ancienne membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti de la province de Quang Ninh et ancienne secrétaire de l'Union de la jeunesse de la province ; Nguyên Thê Minh, ancien membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti de la province de Quang Ninh et ancien secrétaire du Comité du Parti de la commune de Binh Liêu ; Dô Truong Giang, ancien membre du Comité exécutif de l'organisation du Parti de la province de Lào Cai et ancien directeur du Service provincial de l'Industrie et du Commerce ; Duong Thành Trung, ancien secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et ancien président du Comité populaire de la province de Bạc Liêu (aujourd'hui intégrée à la province de Cà Mau) ; ainsi que Dô Tât Binh, ancien membre du Comité permanent du Comité du Parti et ancien directeur général adjoint de la Société générale des aéroports du Vietnam, ont fait preuve d'une dégradation de leur idéologie politique, de leur éthique et de leur mode de vie. Ils ont enfreint les règlements du Parti, les lois de l'État, les dispositions relatives aux actes interdits aux membres du Parti ainsi que les règles relatives à l'exemplarité, entraînant des conséquences très graves, portant gravement atteinte au prestige des organisations du Parti ainsi que des localités, organismes et unités où ils exerçaient leurs fonctions, au point de devoir faire l'objet de sanctions disciplinaires.

Par ailleurs, Nguyên Van Duong, ancien secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et ancien président du Comité populaire de la province de Dông Tháp pour le mandat 2016-2021, ainsi que Pham Thiên Nghia, ancien secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et ancien président du Comité populaire de la province de Dông Thap pour le mandat 2021-2026, ont enfreint les règlements du Parti et les lois de l'État dans l'exercice des fonctions qui leur étaient confiées, ainsi que les dispositions relatives aux actes interdits aux membres du Parti et à l'obligation d'exemplarité, causant des conséquences graves, justifiant l'application de mesures disciplinaires.

Au regard de la nature, de la gravité, des conséquences et des causes de ces violations, et conformément aux règlements du Parti, la Commission centrale de contrôle du Parti a décidé d'exclure Dô Tât Binh du Parti, d'adresser un avertissement à Pham Thiên Nghia et un blâme à Nguyên Van Duong.

Elle a, par ailleurs, proposé aux autorités compétentes d'examiner et de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de Nguyên Phuong Thao, Nguyên Thê Minh, Dô Truong Giang et Duong Thành Trung.

La Commission a également examiné le rapport sur la mise en œuvre des missions de contrôle, de supervision et d'application de la discipline au sein du Parti par le Comité permanent du Comité provincial du Parti et la Commission provinciale de contrôle de Diên Biên ; le contrôle des finances du Parti auprès du Comité permanent du Comité provincial du Parti ; ainsi que le contrôle des déclarations de patrimoine et de revenus des cadres relevant de la gestion du Bureau politique et du Secrétariat.

Elle a constaté que, malgré les résultats obtenus, certaines organisations du Parti et certains membres contrôlés avaient encore présenté des insuffisances et des violations dans la direction, l'organisation et la mise en œuvre des missions de contrôle, de supervision et de discipline du Parti, dans la gestion et l'utilisation des finances et des biens du Parti, ainsi que dans les déclarations de patrimoine et de revenus.

La Commission centrale de contrôle du Parti a demandé aux organisations du Parti et aux membres concernés de continuer à valoriser leurs acquis, de procéder à un examen critique sérieux, d'en tirer les enseignements nécessaires, de remédier rapidement aux insuffisances et violations relevées et d'en rendre compte à la Commission.

Au cours de cette même session, la Commission centrale de contrôle du Parti a également examiné et traité une dénonciation visant un membre du Parti et a conclu sur plusieurs autres questions importantes.

VNA/CVN