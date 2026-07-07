La Fête nationale de la France célébrée à Hô Chi Minh-Ville

Le 7 juillet, l’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO), en coordination avec l'Association d'amitié Vietnam - France de Hô Chi Minh-Ville, a organisé une cérémonie marquant le 237 e anniversaire de la Fête nationale de la République française (14 juillet).

>> Hô Chi Minh-Ville : la gratuité des billets de bus entraîne une hausse de 30% des passagers

>> Les autorités de Hô Chi Minh-Ville reçoivent les commandants d'une flottille de la Marine chinoise

Lors de cette rencontre, la Professeure agrégée et Docteure Nguyên Thi Ngoc Dung, présidente de l'Association d'amitié Vietnam - France à Hô Chi Minh-Ville, a adressé ses félicitations à l'ensemble de la communauté française vivant et travaillant dans la métropole. Elle a souligné que, depuis l'élévation des relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique global en octobre 2024, les relations entre le Vietnam et la France n'ont cessé de se renforcer et de gagner en profondeur et en efficacité, dans un contexte international marqué par de nombreuses mutations.

Nguyên Thi Ngoc Dung a également indiqué que Hô Chi Minh-Ville poursuit sa coopération avec la Métropole de Brest et entretient un partenariat de jumelage avec la Ville de Lyon, notamment dans les domaines de l'urbanisme, de l'éclairage urbain, de la préservation du patrimoine, de l'éducation et des échanges entre les peuples. La ville compte actuellement six établissements scolaires titulaires du label LabelFrancÉducation, décerné par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères afin de distinguer les établissements étrangers proposant un enseignement bilingue francophone d'excellence.

Par ailleurs, de nombreuses manifestations culturelles, telles que la Fête de la Musique 2026 et des expositions organisées au Musée d'Histoire, ont permis de rapprocher la culture française du public de Hô Chi Minh-Ville.

Le consul général de France, Étienne Ranaivoson, a quant à lui salué le développement dynamique du Vietnam, en particulier celui de Hô Chi Minh-Ville. Il a rappelé que la France attache une grande importance à sa coopération économique avec cette métropole, où est implantée la majorité des entreprises françaises présentes au Vietnam. Il a affirmé que le Consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville continuerait à jouer pleinement son rôle de passerelle afin de renforcer les échanges entre les deux pays, notamment dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la finance et des technologies.

Pour la période 2026-2027, Étienne Ranaivoson a réaffirmé l'engagement de la France à approfondir la coopération globale avec le Vietnam. Outre les secteurs traditionnels, la France entend intensifier ses investissements dans des domaines stratégiques tels que les services financiers et les hautes technologies, en accordant une attention particulière à l'intelligence artificielle (IA).

À cette occasion, le HUFO et l'Institut des échanges culturels avec la France de Hô Chi Minh-Ville ont inauguré l'espace culturel "Rencontres artistiques Vietnam - France 2026", présentant au public une sélection d'œuvres de six peintres français et vietnamiens. Cette exposition illustre le dialogue, la rencontre et la richesse des échanges artistiques entre les deux pays.

Texte et photos : Minh Thu/CVN