Vietnam et le Danemark unis pour un avenir vert

Le Danemark est un partenaire important du Vietnam dans la transition énergétique, la croissance verte et le développement durable. Après 55 ans de relations diplomatiques, les deux pays poursuivent leurs initiatives en faveur de la transition verte et de l’économie circulaire, contribuant ainsi à la réalisation de leurs objectifs stratégiques de développement.

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Photo : VNA/CVN

Situé en Europe du Nord, le Danemark est l’un des pays où le niveau de vie est élevé, réputé pour ses paysages naturels remarquables et la richesse de son patrimoine culturel. Il figure également parmi les premiers pays occidentaux à avoir établi des relations diplomatiques avec le Vietnam. À l’époque, le mouvement populaire danois avait notamment apporté un soutien important à la lutte du peuple vietnamien pour la libération nationale.

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1971, le Vietnam et le Danemark n’ont cessé de consolider leur amitié et d’élargir leur coopération dans de nombreux domaines. En 2011, les deux pays ont établi un partenariat stratégique dans les domaines du changement climatique, de l’énergie, de l’environnement et de la croissance verte. En 2013, leurs relations ont été élevées au rang de partenariat global. Le Vietnam attache une grande importance au renforcement de ses relations d’amitié et de coopération avec le Danemark.

Le Danemark figure parmi les investisseurs européens importants au Vietnam. Il est également un partenaire à fort potentiel dans les domaines des investissements de qualité et du développement vert en Europe du Nord.

En novembre 2023, les deux pays ont établi un partenariat stratégique vert, ouvrant un nouveau cadre pour renforcer leur coopération dans les domaines de la croissance verte, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. La transition verte est ainsi devenue l’un des axes majeurs de leurs relations bilatérales. Les deux parties mettent activement en œuvre les orientations de coopération définies dans le programme d’action relatif à ce partenariat.

Avec le soutien des dirigeants et des gouvernements des deux pays, de nombreuses entreprises danoises ont développé leurs investissements au Vietnam à travers des projets d’envergure faisant appel à des technologies de pointe et respectueuses de l’environnement. Ces projets mettent à profit les atouts du Danemark tout en s’inscrivant dans les orientations de développement du Vietnam.

Le renforcement du partenariat stratégique vert témoigne non seulement de l’approfondissement concret des relations bilatérales, mais aussi de la détermination du Vietnam à contribuer, aux côtés de la communauté internationale, à la résolution des défis mondiaux, notamment le changement climatique et la dégradation de l’environnement, en vue d’un avenir durable.

La présence croissante des entreprises danoises au Vietnam ouvre de nouvelles perspectives en matière d’échanges d’expériences, de transfert de technologies et de développement de solutions favorisant la croissance verte. Elle constitue également un levier pour intensifier la coopération entre les milieux d’affaires des deux pays et attirer davantage d’investisseurs internationaux sur le marché vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, le Vietnam et le Danemark ont lancé plusieurs initiatives en faveur de l’innovation. Parmi elles figurent le projet Green Hero Solution, consacré à un modèle circulaire pour les systèmes agricoles et alimentaires adaptés au changement climatique au Vietnam, ainsi que l’événement "Dà Nang - Copenhague : un parcours vert sur les rives du fleuve Hàn". Ces initiatives contribuent à concrétiser les idées en matière de développement vert, tout en élargissant les possibilités de mise en réseau et de coopération entre les différents partenaires.

Forts d’une amitié cultivée au fil des décennies et de visions convergentes en matière de développement, notamment dans les domaines de l’économie verte, de l’économie maritime et de l’économie circulaire, le Vietnam et le Danemark disposent encore d’un important potentiel de coopération. Les énergies renouvelables, l’éolien en mer et les infrastructures vertes figurent parmi les secteurs susceptibles de donner un nouvel élan à leurs relations bilatérales, d’accroître l’efficacité de leur coopération et de générer des retombées concrètes pour les populations et les entreprises des deux pays.

Xuân Lôc/CVN