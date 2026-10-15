Le dirigeant Tô Lâm reçoit un haut responsable du Parti lao

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a appelé à approfondir les relations Vietnam - Laos, en rencontrant Vilay Lakhamphong, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).

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Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, a réaffirmé le 15 octobre à Hanoï que le Vietnam accordait la plus haute importance à la consolidation et au développement de ses relations avec le Laos, lors d'une rencontre avec Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).

Le dirigeant Tô Lâm a souligné l'importance de cette visite, alors que les deux Partis et les deux États poursuivent la mise en œuvre de leurs résolutions et des accords de haut niveau afin d'approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Félicitant le Laos pour ses réalisations, il a rappelé que les relations bilatérales, cultivées par des générations de dirigeants et de citoyens, constituaient un patrimoine commun inestimable, les deux peuples s'étant toujours soutenus, aussi bien dans leurs luttes d’hier pour l'indépendance nationale que dans leurs efforts actuels de développement.

Pour sa part, Vilay Lakhamphong s'est félicité d'effectuer sa première visite officielle au Vietnam depuis sa prise de fonctions. Il a rendu compte de son entretien avec Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, ainsi que de ses rencontres avec d'autres hauts dirigeants vietnamiens. Ces échanges ont permis de partager des expériences en matière de construction du Parti et de convenir de mesures pour accélérer les grands projets de coopération, renforcer les liens économiques et promouvoir les secteurs prioritaires.

Se félicitant des résultats obtenus dans les domaines politique, diplomatique, sécuritaire, militaire, économique et éducatif, le dirigeant Tô Lâm a proposé de poursuivre la mise en œuvre efficace des accords de haut niveau et de faire de la coopération économique un pilier plus important des relations bilatérales. Il a notamment appelé les deux parties à concentrer leurs ressources sur les projets de connectivité stratégique et de logistique, et à faciliter les investissements et les échanges commerciaux, afin de renforcer la complémentarité et les liens entre les deux économies.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant Tô Lâm a également insisté sur la poursuite des échanges et du partage d'expériences entre les deux Partis en matière de construction du système politique, de gestion des cadres et de développement national, ainsi que la poursuite de la coopération étroite dans l'éducation et la formation des ressources humaines. Les deux parties doivent également continuer à renforcer leurs échanges stratégiques dans les forums internationaux et régionaux, notamment aux Nations unies et au sein de l'ASEAN.

Il a salué les programmes conjoints de recherche et d'échanges thématiques, ainsi que la coopération avec le Cambodge dans la formation de jeunes cadres dirigeants des trois Partis. Il a réaffirmé la disponibilité du Vietnam à envoyer des experts et des intervenants pour partager ses expériences en matière de construction du Parti et de formation de cadres avec le Laos.

De son côté, Vilay Lakhamphong a exprimé sa gratitude pour l'aide précieuse apportée au Laos par le Parti et l'État vietnamiens. Il a réaffirmé l'engagement de la partie lao à coopérer étroitement avec le Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et approfondir les relations entre les deux Partis et les deux pays.

Plus tôt dans la journée, Vilay Lakhamphong et sa délégation avaient déposé une gerbe de fleurs au mausolée du Président Hô Chi Minh et rendu hommage aux Héros morts pour la Patrie au mémorial de la rue Bac Son.

VNA/CVN