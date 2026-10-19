Vietnam - Allemagne : 15 ans de partenariat stratégique, du bilan aux perspectives

Le 11 octobre 2011 reste une date charnière pour les relations entre le Vietnam et l’Allemagne. En signant le "partenariat stratégique pour l’avenir", le Premier ministre vietnamien Nguyên Tân Dung et la chancelière allemande Angela Merkel ont non seulement posé des fondations solides, mais ont également ouvert de nouveaux horizons de coopération.

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Quinze ans après sa signature, le partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Allemagne témoigne d’une amitié durable et d’une confiance mutuelle bâtie sur plusieurs décennies d’efforts partagés, un bilan dressé par le vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow, lors d’un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le 11 octobre 2011 reste une date charnière pour les relations entre le Vietnam et l’Allemagne. En signant le "partenariat stratégique pour l’avenir", le Premier ministre vietnamien Nguyên Tân Dung et la chancelière allemande Angela Merkel ont non seulement posé des fondations solides, mais ont également ouvert de nouveaux horizons de coopération.

Photo : VNA/CVN

Ce partenariat stratégique offre au Vietnam et à l’Allemagne un cadre pour développer durablement leurs relations globales. Les deux pays maintiennent des contacts de haut niveau, des échanges réguliers de délégations et divers mécanismes de concertation ministérielle, portés en premier lieu par le Dialogue stratégique Vietnam-Allemagne dont la 8e édition s’est tenue le 11 juin 2026 à Hanoi.

Depuis quinze ans, les relations bilatérales d’amitié et de coopération ont fortement progressé, marquées par un dialogue politique approfondi, des liens économiques renforcés, des échanges accrus en éducation, science et technologie, ainsi que de nouveaux domaines de partenariat consolidant les liens entre les populations.

L’année 2025 a marqué un autre jalon majeur : le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne. Cet anniversaire a été l’occasion de revisiter les fondements historiques de leurs liens bilatéraux, tout en propulsant de nouveaux accords de coopération adaptés aux enjeux contemporains.

Saluant la dynamique positive de la coopération bilatérale dans tous les secteurs, le vice-président du Bundestag, Bodo Ramelow, s’est félicité de la capacité des deux pays à capitaliser sur leurs potentiels et atouts respectifs. Il a qualifié les succès engrangés de véritable "miracle", soulignant qu’une telle trajectoire aurait été impensable il y a 50 ans, alors que le Vietnam était en guerre et l’Allemagne encore divisée.

En juin 2026, il a effectué une visite officielle au Vietnam. Ce déplacement visait à consolider la confiance politique et à intensifier la coopération parlementaire. Les discussions ont également porté sur l’élargissement de la coopération dans plusieurs secteurs clés : l’économie, l’investissement, l’énergie, le ferroviaire à grande vitesse et le développement des ressources humaines.

Lors de ses entretiens avec le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, les deux parties ont convenu de renforcer davantage le partenariat entre les deux pays. Malgré des structures parlementaires différentes, elles se sont accordées pour intensifier les échanges de ressources humaines et affiner leurs méthodes de travail, avec l’objectif affiché de stimuler la compréhension mutuelle et de faire progresser les relations entre les deux pays.

En septembre 2026, la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Thanh, s’est entretenue en Allemagne avec son homologue Bodo Ramelow. Elle a réaffirmé l’importance que le Vietnam accorde au renforcement de son partenariat avec l’Allemagne. Pour consolider ces liens, elle a notamment annoncé la création d’un groupe d’amitié parlementaire Vietnam-Allemagne au sein de l’hémicycle vietnamien. Le vice-président du Bundestag a estimé que cette visite et les échanges de délégations de haut niveau donneront une «nouvelle dynamique» à la coopération parlementaire.

Formation professionnelle et éducation, piliers majeurs de la coopération

Depuis 1998, le Vietnam et l’Allemagne coopèrent en matière de défense et de sécurité. Structurée par un partenariat élargi dès 2011 avec échanges de haut niveau, formation, médecine militaire et maintien de la paix de l’ONU, leur relation a franchi un cap majeur en novembre 2022 avec la signature d’un accord de coopération entre leurs ministères de la Défense, contribuant à approfondir les liens bilatéraux et à renforcer la confiance stratégique mutuelle.

La formation professionnelle et l’éducation s’imposent comme des piliers majeurs de la coopération entre le Vietnam et l’Allemagne, selon le vice-président du Bundestag. Ce partenariat renforce le développement des ressources humaines tout en stimulant la compréhension mutuelle entre les deux pays.

Symbole fort de cette alliance, l’Université vietnamo-allemande (VGU) a été créée en 2008 avec le soutien de l’Allemagne et des partenaires internationaux. Bâtie sur les standards allemands, l’institution allie recherche scientifique et synergies industrielles pour doter le Vietnam d’une main-d’œuvre hautement qualifiée. Par ailleurs, l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD), le Goethe-Institut et de nombreux établissements d’enseignement supérieur des deux pays stimulent la mobilité académique tout en soutenant leurs programmes de coopération.

Photo : VNA/CVN

Le vice-président du Bundestag s’est félicité de voir des dizaines de milliers de jeunes Vietnamiens suivre une formation professionnelle en Allemagne, qualifiant cette dynamique de "vraiment très encourageante". Il a notamment salué la mise en place d’une "double qualification", un dispositif collaboratif permettant aux étudiants formés sur place d’obtenir un certificat professionnel reconnu à la fois par Berlin et Hanoi.

Les deux pays ont structuré des mécanismes bilatéraux solides, traduits par des programmes de recherche conjoints dans des secteurs clés : biotechnologie, environnement, climat, gestion des risques et développement durable. Cette dynamique implique activement les universités, les instituts de recherche et les entreprises. Ensemble, ils renforcent les compétences locales, forment des ressources humaines hautement qualifiées et accélèrent le transfert technologique. En reliant efficacement les experts des deux pays, ces initiatives ont créé de véritables passerelles entre leurs écosystèmes d’innovation.

Fort de ce bilan, le Vietnam et l’Allemagne étendent leur coopération aux technologies de pointe, en ciblant des projets concrets qui lient la recherche scientifique aux besoins de développement socio-économique du Vietnam.

Premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE), l’Allemagne trouve en retour dans le pays d’Asie du Sud-Est l’un de ses partenaires économiques clés de l’ASEAN. En vigueur depuis août 2020, l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) dynamise les échanges germano-vietnamiens, facilite l’accès aux marchés et intensifie les partenariats interentreprises.

Selon les données du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, les échanges bilatéraux ont dépassé les 21 milliards d’euros (environ 23,6 milliards de dollars) en 2025. Le Vietnam exporte principalement vers l’Allemagne des produits électroniques, téléphones, textiles, chaussures, café et produits aquatiques. En revanche, il en importe des machines, des équipements industriels, de la mécanique de précision, des produits pharmaceutiques et des technologies de production.

En 15 ans de partenariat stratégique, les investissements directs étrangers (IDE) allemands au Vietnam ont propulsé la coopération industrielle et le transfert de technologies, tout en dynamisant les services et les créations d’emplois. Cependant, malgré leur poids dans le commerce euro-vietnamien, les investissements allemands au Vietnam demeurent en deçà de leur potentiel, comptant environ 620 projets pour un montant global de 3,7 milliards de dollars en août 2026 selon la Chambre de commerce et d’industrie allemande au Vietnam (AHK Vietnam). Ces investissements ont généré au moins 55.000 emplois directs.

Selon le vice-président du Bundestag, avec plus de 500 entreprises allemandes au Vietnam et des échanges bilatéraux de plusieurs dizaines de milliards d’euros, les liens économiques entre les deux pays sont stratégiques. Le Vietnam représente une base d’expansion idéale pour l’Allemagne en Asie, tandis que l’Allemagne offre aux produits vietnamiens une porte d’entrée privilégiée vers l’Europe. Pour consolider cette dynamique, il a appellé les deux pays à ériger deux piliers solides afin de bâtir un pont de coopération encore plus robuste.

La communauté vietnamienne d’Allemagne, forte de plus de 200.000 membres selon le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, s’impose comme un pilier des relations bilatérales. Actrice majeure des échanges culturels, économiques, éducatifs et sociaux, elle concilie intégration locale et attachement à ses racines. À travers un réseau dynamique d’associations, d’écoles, de centres bouddhistes et d’organisations, elle préserve activement sa langue et son identité nationale tout en dialoguant avec la société allemande. Réciproquement, de nombreux programmes universitaires et culturels permettent aux ressortissants vietnamiens de s’imprégner en profondeur de la culture et de la langue allemandes.

Le vice-président du Bundestag a partagé ses souvenirs du Vietnam, qu’il décrit comme "un pays moderne en plein essor, doté de paysages magnifiques et habité par un peuple chaleureux et joyeux". Il a conclu en qualifiant ses différents séjours d’expériences uniques et mémorables.

VNA/CVN