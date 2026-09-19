Le Vietnam et le Japon unis dans les semi-conducteurs, l'IA et la transition énergétique

Le Japon souhaite bâtir avec le Vietnam un avenir dans lequel les deux pays deviendront "plus forts et plus prospères" , tout en continuant d'élargir leur coopération dans les domaines de la diplomatie, de la sécurité, de l'économie, de la culture et des échanges populaires.

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Photo : VNA/CVN

Le Japon souhaite construire, avec le Vietnam, un avenir dans lequel les deux pays "deviendront plus forts et plus prospères", tout en élargissant leur coopération dans les domaines diplomatique, sécuritaire, économique et culturel ainsi que dans les échanges entre les peuples.

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu, a souligné cette volonté dans un message adressé à l’occasion de la célébration du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, organisée le 18 septembre par l’ambassade du Vietnam au Japon.

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Le message a été lu par le vice-ministre japonais des Affaires étrangères, Namazu Hiroyuki, devant quelque 750 invités. Motegi Toshimitsu y a également affirmé que les deux pays poursuivraient l’approfondissement de leurs liens, notamment dans les domaines de la diplomatie, de la sécurité, de la sécurité économique, de l’économie, de la culture et des échanges entre les peuples.

La ministre japonaise des Finances, Katayama Satsuki, a pour sa part estimé que les relations Vietnam-Japon étaient entrées dans une nouvelle phase de développement. Elle a souligné que la coopération dans les domaines des finances, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle (IA), des minerais essentiels et de l’énergie contribuerait non seulement à la croissance des deux pays, mais aussi à la paix et à la prospérité régionales.

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De son côté, la présidente de l’Alliance des parlementaires d’amitié Japon-Vietnam, Obuchi Yuko, a exprimé le souhait de travailler étroitement avec Nguyên Duy Ngoc, président du Groupe des parlementaires d’amitié Vietnam-Japon afin de renforcer davantage les échanges et la coopération entre les organes législatifs des deux pays. Elle a souhaité que les relations bilatérales continuent de connaître un avenir prometteur.

Prenant la parole lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a affirmé que les relations entre les deux pays connaissaient leur meilleure phase de développement à ce jour.

Selon lui, la visite au Vietnam du Premier ministre japonais Takaichi Sanae en mai dernier a donné un nouvel élan à la coopération dans les sciences et technologies, l’innovation, les transitions verte et numérique, l’énergie, les semi-conducteurs, l’IA et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

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L’ambassadeur a indiqué que le Vietnam entrait dans une nouvelle ère de développement, tandis que le Japon était lui aussi à la recherche de nouveaux moteurs de croissance. Les deux pays disposent de complémentarités, mais aussi de la confiance et de la détermination nécessaires pour avancer ensemble.

Il a également salué les contributions de la communauté vietnamienne à l’économie japonaise, les considérant comme un fondement important pour l’avenir des relations bilatérales.

À cette occasion, le diplomate a affirmé que l’ambassade continuerait à jouer son rôle de passerelle afin de contribuer à rendre le partenariat stratégique intégral Vietnam-Japon toujours plus substantiel, efficace et durable.

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