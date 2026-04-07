Le Vietnam et le Cambodge visent une percée globale dans leurs relations bilatérales

Selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), effectuera le 10 avril une visite officielle au Cambodge. Ce déplacement répond à l'invitation de Samdech Vibolsena Pheakdei Say Chhum, vice-président et chef du Comité permanent du Parti du peuple cambodgien (PPC).

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Photo : VNA/CVN

Lors d'une interview accordée au correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Phnom Penh avant ce voyage, l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, a souligné que face aux fluctuations mondiales et régionales complexes, la solidarité cultivée par les dirigeants des deux Partis et États constitue un héritage inestimable. Elle représente la base permettant d'espérer une percée globale et substantielle de la coopération bilatérale.

Le diplomate a précisé que cette tournée aura lieu après la visite d'État du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, début 2026, et de la récente rencontre de haut niveau organisée par l'ambassade le 2 avril à l'occasion du Nouvel An khmer et du XIVe Congrès national du PCV. Il s'agit du premier déplacement à l'étranger de Trân Câm Tu depuis ce Congrès et le remaniement de l'appareil d'État par la XVIe législature de l'Assemblée nationale vietnamienne.

Intervenant à la veille de la fête traditionnelle cambodgienne, Trân Câm Tu représentera les dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens pour présenter leurs vœux de Nouvel An aux dirigeants, au peuple cambodgiens.

La visite permettra de faire le point sur les accords conclus lors du sommet de février dernier à Phnom Penh, à travers divers entretiens avec les hauts dirigeants du PPC, du Sénat, de l'Assemblée nationale et du gouvernement royal.

Faisant le bilan de 59 ans de liens diplomatiques établis le 24 juin 1967, l’ambassadeur vietnamien a indiqué que les relations politique et diplomatique conservent leur rôle directeur, fidèlement à la devise de bon voisinage, d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale et durable. Les rencontres annuelles entre les Bureaux politiques du PCV et du PPC sont devenues un modèle illustrant cette confiance politique. En outre, la coordination bilatérale au sein des forums multilatéraux et du mécanisme trilatéral Vietnam - Laos - Cambodge reflète une responsabilité commune pour la paix et le développement régional.

Sur le plan de défense et de sécurité, pilier important de la coopération bilatérale, l'ambassadeur a réaffirmé le principe interdisant à toute force hostile d'utiliser le territoire de l'un contre la sécurité de l'autre. Cette politique garantit une base arrière stratégique inviolable et permet de lutter efficacement contre la contrebande, la drogue et la traite humaine. L'édification d'une frontière de paix avance également, 84% de la ligne de démarcation ayant été entérinée juridiquement, tandis que les négociations se poursuivent pour les 16% restants.

S'agissant de l'économie, moteur des relations bilatérales d'ici 2030, Nguyên Minh Vu a relevé que le Vietnam est le cinquième investisseur au Cambodge, avec plus de 200 projets totalisant près de 3 milliards de dollars. Outre la stimulation de la croissance, ces entreprises participent activement au bien-être social local. Les échanges commerciaux ont atteint le niveau record de 11,33 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 11,7%. Le Vietnam est le troisième partenaire commercial du Cambodge et son deuxième marché d'exportation, des prémices prometteuses pour atteindre l'objectif bilatéral fixé à 20 milliards de dollars.

Concernant l'éducation et la santé, le diplomate a salué l'octroi mutuel de bourses et les soins gratuits offerts par les médecins vietnamiens aux populations frontalières. De plus, les Cambodgiens soignés au Vietnam bénéficient des mêmes tarifs hospitaliers que les citoyens locaux.

Les échanges populaires se sont intensifiés, le Vietnam figurant en tête des pays pourvoyeurs de touristes au Cambodge en 2025. Ces interactions régulières, couplées aux jumelages locaux, renforcent la compréhension culturelle mutuelle, particulièrement au sein de la jeunesse.

Les relations étroites et la solidarité entre le Vietnam et le Cambodge renforcent le rôle et la position de chaque pays sur la scène internationale. Ces liens étroits et cette coopération contribuent à consolider la solidarité de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), à maintenir la paix et la stabilité dans la région et dans le monde, et constituent des facteurs importants de prospérité et de bien-être pour les populations des deux pays.

Il a noté que la confiance politique solide entre les deux Partis et les deux pays a permis aux deux parties d'aborder les questions en suspens dans un esprit de solidarité, de sincérité et de soutien mutuel, tout en harmonisant leurs visions stratégiques, lesquelles sont ensuite mises en œuvre par les ministères, les secteurs et les collectivités locales.

VNA/CVN