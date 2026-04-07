Vietnam et Laos s'engagent à concrétiser leur "cohésion stratégique" dans leurs relations bilatérales

La visite officielle prochaine au Laos de Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, devrait donner un nouvel élan aux relations Vietnam - Laos. Les deux pays s'apprêtent en effet à concrétiser la "cohésion stratégique" de leurs relations par des programmes de coopération tangibles, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm.

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Photo : VNA/CVN

Cette visite, prévue le 9 avril, aura lieu à l'invitation de Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao.

Lors d'une interview accordée au correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Vientiane, l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a indiqué que les visites réciproques de haut niveau, effectuées peu après les transitions de pouvoir, sont devenues une caractéristique des relations Vietnam - Laos. Elles témoignent d'un lien rare et durable, forgé par une histoire, des idéaux et une solidarité de longue date partagés.

Selon le diplomate, ce voyage intervient à un moment charnière, après des événements historiques tels que les congrès nationaux des deux Partis, les élections générales dans les deux pays et les visites d'État des secrétaires généraux des Partis respectifs, qui ont inauguré une nouvelle phase de développement, marquée par d'importants objectifs et orientations stratégiques. Première visite au Laos d'un dirigeant vietnamien de premier plan depuis le XIVe Congrès national des Partis et l'élection des nouveaux dirigeants dans chaque pays, elle témoigne de la profonde importance politique, de la continuité et du développement constant de la solidarité bilatérale privilégiée.

Profonde importance politique

Cette visite souligne la confiance politique exceptionnelle qui unit les deux Partis, les deux États et les deux peuples, ainsi que la politique constante du Parti et de l'État vietnamiens, qui accordent la priorité stratégique absolue aux relations avec le Laos. Dans un contexte mondial et régional en constante évolution et complexe, elle réaffirme l'importance et la portée stratégique des relations bilatérales, qui doivent être renforcées et développées afin de se consolider et d'être plus efficaces dans tous les domaines.

Par ailleurs, a-t-il souligné, cette visite devrait approfondir la coopération entre les deux partis, notamment en matière de renforcement et de rectification des partis, de développement du système politique, de défense et de sécurité, et d'intégration internationale. L'intensification des échanges théoriques permettra non seulement d'améliorer les capacités de leadership, mais aussi de consolider les fondements idéologiques et de renforcer l'adaptabilité stratégique face aux évolutions extérieures.

Cette visite sera également l'occasion d'examiner la mise en œuvre des accords de haut niveau, des Déclarations communes et des cadres de coopération bilatérale, ainsi que de partager des informations et d'échanger des expériences sur la mise en œuvre effective des grandes orientations définies par les Congrès des Partis de chaque pays.

Au cours des entretiens et des rencontres, les deux parties discuteront et conviendront des orientations à adopter pour faire progresser la coopération globale et approfondir la substance de la "cohésion stratégique" dans les relations Vietnam - Laos, a déclaré le diplomate vietnamien.

Renforcer la coopération économique

L'ambassadeur Nguyên Minh Tâm a souligné que l'une des priorités actuelles est de traduire la "cohésion stratégique" en programmes concrets, assortis de priorités claires, de feuilles de route et de mécanismes de mise en œuvre, afin de réaliser des avancées significatives et des progrès tangibles dans la coopération bilatérale. L'accent sera mis tout particulièrement sur le renforcement des partenariats économiques, commerciaux et d'investissement, notamment grâce à une connectivité accrue au niveau des cadres institutionnels, des infrastructures de transport et de l'énergie, a-t-il déclaré.

Le diplomate a ajouté que les deux parties devraient également partager leurs expériences en matière de maintien de la stabilité macroéconomique, de développement socio-économique et de construction d'économies plus autonomes tout en étant intégrées à l'échelle mondiale, afin de générer des améliorations tangibles et d'élever progressivement la coopération économique au niveau de la relation politique spéciale qui unit les deux pays.

De plus, se déroulant à l'approche du Nouvel An lao (Boun Pi-may), la visite consolidera la fraternité entre les dirigeants de haut niveau entre les deux Partis et les deux pays.

La visite sera l’occasion pour promouvoir les échanges socioculturels et l'éducation des jeunes sur la valeur historique de ces liens.

Rappelant l'évolution des relations bilatérales, le représentant vietnamien a indiqué que la visite d'État du secrétaire général du PCV To Lam au Laos en décembre 2025 avait marqué un tournant. Les deux pays ont alors convenu d'élever leurs liens en y intégrant la "cohésion stratégique", s'ajoutant à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale. Ce concept traduit une imbrication des intérêts stratégiques visant à accompagner le développement durable et la résilience commune face à une conjoncture mondiale imprévisible.

Évolution des relations bilatérales

Pour matérialiser cette vision, l'ambassadeur a préconisé plusieurs orientations majeures. Il a d'abord appelé à consolider la confiance politique par des contacts réguliers et un partage d'expériences sur le développement socio-économique, la stabilité de la macro-économie, l’intégration...

Sur le plan de coopération économique, il a suggéré des avancées décisives en matière d'institutions, d'infrastructures de transport, d'énergie et de logistique, de télécommunications, de tourisme… pour aider le Laos à jouer son rôle de "pays de connexion" régionale. Il a encouragé les entreprises vietnamiennes à investir durablement au Laos, en ciblant le transfert de technologies, l'économie numérique, la transition verte, les énergies renouvelables et l’agriculture high-tech.

Dans le domaine de la défense et de la sécurité, piliers de la coopération bilatérale, il a recommandé de poursuivre l'application stricte des protocoles annuels, d'assurer une gestion pacifique des frontières et de lutter conjointement contre la criminalité transnationale et les défis sécuritaires non traditionnels.

En outre, il a mis l'accent sur la formation des cadres stratégiques et la préservation de l'héritage historique auprès des nouvelles générations.

Enfin, il a souligné l'importance d'une synergie accrue au sein des forums multilatéraux, notamment l'ASEAN et les mécanismes du sous-région du Mékong.

Le diplomate s'est dit convaincu que, grâce à la ferme volonté politique des dirigeants des partis et des États des deux pays, et avec le consensus des deux peuples, la grande amitié, la solidarité particulière, la coopération globale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos atteindront un nouveau sommet, plus concret et plus durable.

VNA/CVN