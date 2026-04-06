Trân Câm Tu effectuera des visites officielles au Laos et au Cambodge

Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, à la tête d'une délégation de haut niveau du Vietnam, effectuera une visite officielle au Laos le 9 avril, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié le 6 avril.

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Photo : VNA/CVN

Cette visite aura lieu à l’invitation de Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).

À l’invitation de Samdech Say Chhum, vice-président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Comité permanent du Comité central du PPC, Trân Câm Tu effectuera une visite officielle au Cambodge le 10 avril.

VNA/CVN