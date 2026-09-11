Approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam - France

Dans le cadre de sa visite officielle en France et de sa participation au Sommet international sur l’espace, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, a rencontré le 10 septembre le Premier ministre français Sébastien Lecornu.

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Photo : VNA/CVN

Lors de leur rencontre, les deux dirigeants se sont félicités des avancées substantielles des relations bilatérales, notamment depuis leur élévation au niveau de Partenariat stratégique global.

Présentant la vision de développement du Vietnam à l’horizon 2030 et 2045, Tô Lâm a affirmé que la France était l’un des principaux partenaires du Vietnam en Europe et souhaité que les deux pays tirent pleinement parti de leurs complémentarités pour approfondir leur nouveau cadre de relations.

Saluant la résilience du Vietnam et son rôle croissant sur la scène internationale, Sébastien Lecornu a affirmé que la France considérait le Vietnam comme un partenaire important dans sa stratégie pour l’Indo-Pacifique. Selon lui, la France constitue une porte d’entrée du Vietnam dans l’Union européenne (UE), tandis que le Vietnam joue ce rôle pour la France au sein de l’ASEAN.

Les deux dirigeants ont convenu d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, d’établir de nouveaux mécanismes de coopération à la hauteur de leurs relations et de mettre en œuvre efficacement le Plan d’action Vietnam - France pour 2026-2028. Ils ont également convenu de consolider la coopération dans la défense et la sécurité, les opérations de maintien de la paix des Nations unies et la lutte contre la criminalité transnationale organisée...

Les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre effective de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) afin de favoriser une croissance équilibrée des échanges bilatéraux, notamment grâce à une plus grande ouverture aux produits pour lesquels chacune dispose d’atouts.

Elles ont également décidé de concentrer leurs ressources sur des projets majeurs et emblématiques dans des domaines où la France dispose d’atouts et le Vietnam de besoins stratégiques, notamment l’aérospatial, les infrastructures de transport stratégiques, les énergies propres et les minerais critiques.

Elles entendent parallèlement approfondir leur coopération traditionnelle dans la culture, l’éducation et la formation, la santé et les échanges entre localités, tout en renforçant les nouveaux piliers que sont les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique.

La France a exprimé son souhait de participer à des projets au Vietnam, notamment dans l’énergie, les infrastructures stratégiques et les minerais, et de soutenir le développement du centre financier international, une volonté de coopération saluée par To Lam, notamment dans la finance, le ferroviaire et les sciences et technologies.

Concernant le « carton jaune » imposé par l’UE à la pêche vietnamienne pour la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), Tô Lâm a demandé à la France de soutenir sa levée par la Commission européenne. Sébastien Lecornu a affirmé que la France soutiendrait le Vietnam sur cette question ainsi que sur celle de la liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

Sur les questions internationales, les deux parties ont partagé une vision commune en faveur du multilatéralisme et du règlement pacifique des conflits sur la base de la Charte des Nations unies et du droit international. Elles ont également souligné la nécessité de régler pacifiquement les différends en Mer Orientale conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Les deux pays continueront à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement au sein des Nations unies, de l’UNESCO, de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et dans le cadre ASEAN-UE.

À cette occasion, Tô Lâm a souhaité que la France continue de faciliter l’intégration de la communauté vietnamienne, afin qu’elle contribue à renforcer l’amitié entre les deux peuples.

VNA/CVN