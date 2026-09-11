Cérémonie de remise de documents de coopération Vietnam - France

Dans l’après-midi du 10 septembre (heure locale), au palais de l’Élysée, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le président français, Emmanuel Macron, ont assisté à la cérémonie de remise de documents de coopération entre le Vietnam et la France.

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Photo : VNA/CVN

Les documents comprennent notamment un accord de coopération dans le domaine de la santé entre le ministère vietnamien de la Santé et le ministère français de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées ; une déclaration conjointe entre le ministère vietnamien de la Police et le ministère français de l’Intérieur sur la coopération et le renforcement des capacités dans le domaine de la sécurité civile ; une lettre d’intention entre l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam et le ministère français de l’Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique concernant la fourniture de satellites d’observation de la Terre.

Les deux parties ont échangé également une lettre d’intention sur la coopération dans le domaine des minerais critiques entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère français de l’Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique ; un accord de prêt relatif au projet de gestion intégrée des ressources en eau au service des populations, de l’adaptation au changement climatique et du développement socio-économique dans la province de Dien Bien, entre le ministère vietnamien des Finances et l’Agence française de développement (AFD) ; un mémorandum d’entente portant sur la création de l’École de technologie ferroviaire au sein de l’Université des technologies des transports ; un mémorandum d’entente entre Vietnam Airlines et Airbus concernant l’acquisition d’avions A350-900 ; une lettre d’intention entre Vietravel Airlines et Airbus portant sur la commande de 20 appareils A220 et de 30 appareils A321neo ; un contrat de services de maintenance, de réparation et de soutien technique pour les équipements des avions A320 et A330 de Vietjet Air.

Par ailleurs, le 10 septembre à Paris, le général Phan Van Giang et la ministre française des Armées et des Anciens combattants, Catherine Vautrin, ont signé un accord entre le ministère vietnamien de la Défense et le ministère français des Armées et des Anciens combattants relatif à la coopération dans le domaine du maintien de la paix des Nations unies.

VNA/CVN