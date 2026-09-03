Orientation du tourisme vietnamien vers un secteur économique de pointe

Le secrétaire général et président de la République Tô Lâm a signé et promulgué le 22 août, la Résolution N°26 sur le développement du tourisme vietnamien afin d'en faire un secteur économique de pointe dans la nouvelle ère.

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Photo : VNA/CVN

La résolution affirme que le tourisme est un secteur économique transversal, intersectoriel et interrégional, capable de créer une forte valeur ajoutée, de stimuler la consommation, de contribuer à la restructuration économique, de préserver la culture et les ressources naturelles, et de promouvoir l'image du pays. L'accent est mis sur le passage d'un développement "extensif, fondé sur le volume" à un développement en profondeur, misant sur la qualité, la durabilité, la créativité et l'identité culturelle.

Objectifs à l'horizon 2030 et 2045

D'ici 2030, le tourisme devra contribuer directement à hauteur de 10 à 12% au PIB, plaçant le Vietnam en tête de l'Asie du Sud-Est en termes de taille et de rythme de croissance du secteur. Le pays vise à accueillir 45 à 50 millions de touristes internationaux, à servir 160 millions de visites de touristes domestiques, pour un chiffre d'affaires total de 80 à 90 milliards de dollars, en ciblant les visiteurs à forte dépense et aux longs séjours. Les infrastructures touristiques s'organiseront autour de trois pôles de croissance - Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang -, de 10 centres touristiques clés, de 20 zones touristiques nationales, d'environ 1,5 million de chambres d'hébergement, générant 2,3 millions d'emplois directs et 3,5 millions d'emplois indirects.

D'ici 2045, le tourisme devra contribuer directement à hauteur de 14 à 15% au PIB, placer le Vietnam parmi les 30 pays les plus compétitifs au monde en matière de tourisme, et accueillir 70 millions de touristes internationaux.

Photo : VNA/CVN

La résolution oriente le développement vers un tourisme de haute qualité, intelligent, écologique et créatif, lié aux industries culturelles et au renforcement du soft power national. La priorité est donnée à la construction de centres de villégiature balnéaires et insulaires haut de gamme, compétitifs à l'échelle internationale. Parallèlement, des centres touristiques multiservices (tourisme - shopping - gastronomie - divertissement) fonctionnant jour et nuit seront créés, incluant des complexes d'arts du spectacle, des salles de concert, des rues festives et de grands complexes de loisirs intégrés.

Le Politburo demande de compléter les mécanismes et politiques pour les nouveaux modèles tels que l'économie du partage, les plateformes numériques, l'économie nocturne, l'économie riveraine et côtière, ainsi que les complexes tourisme - divertissement - culture - sport. La détaxe TVA sera déployée dans les centres commerciaux, les grands centres touristiques et les points de vente éligibles afin de stimuler le tourisme de shopping et d'augmenter les dépenses des visiteurs.

Les projets touristiques de haute qualité liés au bien-être et à la santé, au MICE (tourisme d'affaires et d'événementiel), aux événements, au sport, aux centres commerciaux et au divertissement nocturne bénéficieront d'un soutien en matière d'investissement, de foncier, de finances, de fiscalité et de surfaces d'exploitation. Les procédures d'entrée et de sortie du territoire seront réformées, avec un élargissement des exemptions de visa bilatérales et des politiques de visa préférentielles pour les segments de clientèle à forte contribution ; une assurance obligatoire pour les touristes internationaux sera étudiée. Des mécanismes pilotes contrôlés seront appliqués pour attirer les visiteurs en séjour prolongé, les travailleurs à distance et les capitaux internationaux dans le tourisme et la villégiature.

Infrastructures, marques et entreprises pilotes

Photo : VNA/CVN

La résolution insiste sur le développement d'infrastructures cohérentes afin de créer des centres touristiques hautement compétitifs. Des centres commerciaux de marques de luxe à prix réduits (outlets), aux normes internationales, seront établis dans les grands centres touristiques, les zones touristiques nationales, les postes-frontières, les aéroports et les ports maritimes.

Le pays investira dans le développement de 15 groupes et sociétés touristiques dotés de marques fortes, d'une gouvernance moderne et d'une compétitivité internationale, appelés à jouer un rôle moteur dans le voyage international, la gestion des destinations, les plateformes de tourisme domestique, les plateformes de voyage intégrées, le tourisme haut de gamme et l'économie nocturne.

La Résolution N°26 est considérée comme un jalon historique, créant une nouvelle dynamique pour l'essor du tourisme vietnamien dans la nouvelle ère.

Xuân Lôc/CVN