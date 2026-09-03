Tourisme : le Vietnam veut changer de modèle

Le Vietnam entend passer d’un tourisme fondé sur les volumes à un modèle privilégiant la qualité, l’innovation et la durabilité. La Résolution N°26 fixe des objectifs ambitieux à l’horizon 2030 et 2045, avec le développement de pôles touristiques multiservices, de l’économie nocturne et de produits à forte valeur ajoutée.

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Photo : VNA/CVN

Au nom du Bureau politique, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a récemment signé et promulgué la Résolution N°26 sur le développement du tourisme vietnamien, avec pour objectif d’en faire un secteur économique de pointe dans la nouvelle ère.

Le Bureau politique affirme que le tourisme est un secteur économique transversal, caractérisé par une forte interconnexion entre les secteurs et les territoires ainsi que par une large mobilisation de la société. Il est capable de générer une forte valeur ajoutée, de stimuler la consommation, d’élargir le marché des services, de créer des emplois, de favoriser la transformation de la structure économique, de préserver et de valoriser les patrimoines culturels et les ressources naturelles, ainsi que de promouvoir l’image du Vietnam et de ses habitants. Toutefois, son développement n’est pas encore véritablement durable et reste en deçà de son potentiel, de ses atouts et des exigences du développement national.

L’objectif fixé par le Bureau politique est de développer un tourisme vietnamien de haute qualité, intelligent, vert et innovant, riche de son identité culturelle et à forte valeur ajoutée. Il s’agit également de renforcer sa compétitivité aux niveaux régional et international et sa capacité à créer des effets d’entraînement sur les autres secteurs et domaines, afin d’en faire un moteur de la croissance économique, de l’innovation et du développement durable.

Un autre objectif consiste à accroître la contribution du tourisme à la croissance économique, tout en associant son développement à celui des industries culturelles, afin de promouvoir l’image du pays et de son peuple et de renforcer la position, la réputation et le rayonnement du Vietnam.

Des atouts

D’ici à 2030, le tourisme vietnamien devra devenir un secteur économique de pointe, contribuant directement à hauteur de 10 à 12% du PIB, tout en maintenant sa position parmi les premiers pays d’Asie du Sud-Est en termes de taille et de rythme de croissance. Durant cette période, le Vietnam ambitionne d’accueillir entre 45 et 50 millions de visiteurs internationaux et de servir 160 millions de touristes nationaux, en privilégiant les clientèles à fort pouvoir de dépense et à long séjour. Les recettes touristiques totales devraient atteindre entre 80 et 90 milliards de dollars.

Photo : VNA/CVN

Les trois pôles de croissance touristique que sont Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang devront connaître un développement dynamique. Le pays comptera également dix centres touristiques majeurs, 20 zones touristiques nationales, ainsi que 15 groupes et grandes entreprises touristiques dotés de marques fortes et d’une compétitivité internationale.

L’objectif est de disposer d’environ 1,5 million de chambres d’hébergement touristique. L’ensemble du secteur devrait créer quelque 2,3 millions d’emplois directs et 3,5 millions d’emplois indirects.

D’ici à 2045, le tourisme vietnamien devra se développer de manière moderne et durable, en affirmant son rôle de moteur de l’économie et en contribuant directement à hauteur de 14 à 15% du PIB. Le Vietnam devra figurer parmi les 30 pays les plus compétitifs au monde dans le domaine du tourisme et s’imposer comme une destination attractive, de haute qualité et de premier ordre, fortement marquée par son identité culturelle. Le pays ambitionne alors d’accueillir 70 millions de visiteurs internationaux.

En matière de solutions, le Bureau politique souligne la nécessité de renouveler la vision du développement touristique : passer d’un modèle extensif, fondé sur les volumes et l’exploitation des ressources, à un modèle davantage axé sur la qualité, l’efficacité, la durabilité et la forte valeur ajoutée, reposant sur des produits créatifs et des expériences originales.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre du perfectionnement institutionnel, le Bureau politique demande de se concentrer sur l’élaboration de mécanismes et de politiques novateurs favorisant de nouveaux modèles touristiques, tels que l’économie du partage, les activités commerciales sur les plateformes numériques, l’économie nocturne, l’économie fluviale et côtière, ainsi que les complexes associant tourisme, loisirs, culture et sport.

Parallèlement, il demande de perfectionner le dispositif de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les centres commerciaux, les grands centres touristiques et les points de vente répondant aux conditions requises, afin de développer le tourisme commercial et d’accroître les dépenses des visiteurs.

Une autre mesure consiste à mettre en place des politiques de soutien en matière d’investissement, de foncier, de financement, de procédures administratives, de fiscalité, de frais, de locaux et d’activités commerciales en faveur des projets touristiques de haute qualité associés aux services de santé et de bien-être, aux conférences, colloques, expositions, événements, activités sportives, centres commerciaux et loisirs nocturnes dans les zones touristiques nationales et les centres touristiques.

Des infrastructures touristiques intégrées

Photo : VNA/CVN

Le Bureau politique demande de poursuivre l’étude de politiques facilitant l’entrée et la sortie du territoire pour les touristes, d’élargir les dispositifs d’exemption réciproque de visa et de mettre en place des politiques de visas préférentiels pour les catégories de visiteurs susceptibles de contribuer fortement au développement touristique. Il préconise également de simplifier les procédures de séjour et de visite dans les zones frontalières et insulaires et de prévoir une assurance obligatoire pour les touristes internationaux se rendant au Vietnam.

Plus particulièrement, le Bureau politique propose d’étudier la mise en place de mécanismes pilotes contrôlés afin d’attirer les touristes de long séjour, les travailleurs à distance et les capitaux internationaux dans les secteurs du tourisme et des complexes de villégiature.

La Résolution N°26 prévoit également la possibilité d’expérimenter des mesures destinées à répondre aux questions urgentes nécessitant une mise en œuvre immédiate afin de créer une rupture décisive dans le développement du tourisme. Ces mesures pourraient notamment concerner les domaines qui ne sont pas encore régis par des textes juridiques ou ceux dans lesquels il serait nécessaire d’appliquer des dispositions différentes de celles actuellement en vigueur, avec des mécanismes de contrôle, d’inspection, de supervision et d’évaluation a posteriori.

Parmi les mesures destinées à développer des infrastructures intégrées et à créer des centres touristiques hautement compétitifs, le Bureau politique préconise le développement de centres touristiques balnéaires et insulaires de haute qualité, compétitifs à l’échelle internationale, ainsi que de centres touristiques multiservices combinant tourisme, shopping, gastronomie et loisirs. Ces complexes devront offrir une forte attractivité et fonctionner de jour comme de nuit, notamment grâce à des spectacles, des centres de concerts, des rues dédiées aux festivals et de vastes espaces de loisirs intégrés.

Le Bureau politique propose également de créer des centres et de développer, dans les grands centres touristiques, les zones touristiques nationales, les postes-frontières internationaux, les aéroports et les ports maritimes, un marché professionnel de produits de grandes marques proposés à des prix préférentiels, notamment sous la forme d’outlets, répondant aux standards internationaux.

Les groupes et grandes entreprises touristiques dotés de marques fortes doivent bénéficier d’investissements destinés à renforcer leur développement, leurs capacités de gestion moderne et leur compétitivité internationale. Ils devront jouer un rôle moteur dans le tourisme international, la gestion des destinations, les plateformes touristiques nationales, les plateformes intégrées de services de voyage, le tourisme haut de gamme et l’économie nocturne.

Quê Anh/CVN