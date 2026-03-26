Réunion préparatoire pour la première session de la XVIe Assemblée nationale

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a présidé, dans la matinée du 26 mars à Hanoï, une réunion consacrée aux préparatifs de la première session de la XVI e législature.

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Photo : VNA/CVN

Selon le rapport présenté par le secrétaire général de l’AN et chef du Bureau de l’AN, Lê Quang Manh, cette session devra examiner et statuer sur des questions majeures, notamment l’organisation de l’appareil institutionnel et les nominations à des postes clés. Elle portera également sur neuf projets de loi et de résolutions, ainsi que sur cinq groupes de questions relatives à l’économie, à la société, aux finances, au budget, à la supervision et à d’autres enjeux d’importance nationale. Par ailleurs, neuf groupes de contenus feront l’objet de rapports destinés à l’étude des députés.

La session devrait s’ouvrir le 6 avril 2026 et se clôturer le 24 avril, pour une durée totale de travail de 11 jours. L’ensemble des contenus législatifs inscrits au projet d’ordre du jour a d’ores et déjà été examiné par le Comité permanent de l’AN lors de ses réunions tenues depuis début mars. Les questions socio-économiques, budgétaires et de supervision devraient être soumises à l’examen lors de la 56e réunion du Comité permanent.

Prenant la parole, le chef de l’organe législatif a souligné l’importance particulière de cette première session, qui s’inscrit dans le prolongement du succès du XIVe Congrès national du Parti, des élections des députés à l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, ainsi que du deuxième Plénum du Comité central du Parti.

Au cours de cette session, l’AN procédera à la consolidation des postes de direction du pays, incluant le président de la République, le Premier ministre et ses adjoints, le président de l’AN et ses adjoints, les membres du gouvernement, ainsi que ceux du Comité permanent de l’AN, le président du Conseil des affaires ethniques et les présidents des commissions de l’AN.

S’agissant des travaux après les élections législatives, le président de l’AN Trân Thanh Mân a indiqué que les organes centraux et locaux ont procédé à un examen exhaustif des recours et plaintes, conformément aux réglementations en vigueur, avant la publication officielle des résultats. Les conditions sont désormais réunies pour confirmer la qualité de député des 500 élus. La Commission électorale nationale devrait adopter, le 27 mars, une résolution entérinant cette validation.

Photo : VNA/CVN

Concernant le programme de la session, il a demandé d’accélérer l’examen d’un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur l’assurance sociale, en vue de son éventuelle inscription à l’ordre du jour si les conditions requises sont réunies.

En matière de transformation numérique, le président de l’Assemblée nationale a demandé d’accélérer la mise en œuvre des projets en cours, avec un rapport détaillé attendu avant le 20 avril 2026.

VNA/CVN