Des dirigeants des commissions centrales du Parti élus députés avec un fort taux de confiance

Six membres du Bureau politique du XIV e mandat, également six responsables des commissions centrales du Parti du mandat 2026-2031, ont tous été élus députés à l’Assemblée nationale (AN) avec un fort taux de confiance.

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Photo : VNA/CVN

Lors des élections législatives et locales pour le mandat 2026-2031, les électeurs du pays ont élu 500 députés à l'Assemblée nationale (XVIe législature). Selon la liste publiée par le Conseil électoral national, tous les dirigeants des commissions centrales du Parti ont été élus avec un nombre élevé de voix.

Le chef de la Commission centrale de l’organisation du Parti, Lê Minh Hung, candidat dans la ville de Hai Phong (Nord), a obtenu 99,87% des suffrages valides, soit le taux le plus élevé. Il avait déjà exercé un mandat de député avant d’être réélu à la XVIe législature.

Né en 1970 dans la province de Hà Tĩnh (Centre), Lê Minh Hung est membre du Comité central du Parti des XIIe, XIIIe et XIVe mandats, membre du Bureau politique des XIIIe et XIVe mandats, secrétaire du Comité central du Parti, et député de l'AN (XVe législature).

Il a longtemps travaillé à la Banque d’État du Vietnam, dont il a été gouverneur pendant près d’un mandat. Après avoir été chef du Bureau du Comité central du Parti, il a été nommé en mai 2024 chef de la Commission centrale de l’Organisation du Parti.

Candidat dans la province de Lang Sơn (Nord), le président de la Commission centrale de contrôle du Parti, Trân Sy Thanh, a obtenu 91,80% des suffrages valides et a été réélu député. Il avait déjà été député lors des XIVe et XVe législatures.

Photo : HP/CVN

Né en 1971 dans la province de Nghệ An (Centre), il est membre du Comité central du Parti (XIe mandat en tant que suppléant, puis XIIe, XIIIe et XIVe mandats), membre du Bureau politique et secrétaire du Comité central du Parti du XIVe mandat.

Il a occupé de nombreux postes tant au niveau local que central, notamment secrétaire du Comité provincial du Parti de Bac Giang et de Lang Son, chef adjoint de la Commission centrale de l’Économie et vice-président du Bureau de l’Assemblée nationale.

Il a été élu Auditeur général d’État en avril 2021, puis nommé président du Comité populaire de Hanoï en juillet 2022. Depuis novembre 2025, il est président de la Commission centrale de contrôle du Parti.

Le président de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti, Lê Minh Tri, a également été réélu député de la XVIe législature avec 91,39% des suffrages, dans la province de Dông Nai (Sud).

Né en 1960 à Hô Chi Minh-Ville, il est membre du Comité central du Parti des XIIe, XIIIe et XIVe mandats, membre du Bureau politique du XIVe mandat et secrétaire du Comité central du Parti.

Photo : Dântri/CVN

Il a occupé plusieurs fonctions importantes, dont président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, chef adjoint de la Commission centrale des affaires intérieures, puis procureur général du Parquet populaire suprême à partir d’avril 2016. Le 26 août 2024, lors de la 8e session extraordinaire de l’Assemblée nationale, il a été élu président de la Cour populaire suprême.

Début novembre 2025, il a été nommé chef adjoint permanent, puis chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti.

Avec 89,88% des suffrages, chef de la Commission centrale de l’éducation et de la mobilisation auprès des masses, Trinh Van Quyêt, a été élu député pour la première fois, dans la province de Tuyên Quang (Nord).

Né en 1966 à Hai Phong, il est membre du Comité central du Parti des XIIIe et XIVe mandats, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité central du Parti du XIVe mandat. Il occupe son poste actuel depuis novembre 2025.

Photo : VNA/CVN

Candidat dans la province de Dak Lak (Centre), le chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti, Nguyễn Thanh Nghị, a été élu avec 92,42% des suffrages, soit le taux le plus élevé. Il avait auparavant été député de la XIVe législature.

Né en 1976 dans la province de Cà Mau (Sud), il est membre du Comité central du Parti (XIe mandat en tant que suppléant, puis XIIe, XIIIe et XIVe mandats), membre du Bureau politique et secrétaire du Comité central du Parti du XIVe mandat.

Il a occupé plusieurs postes importants aux niveaux central et local, notamment secrétaire du Comité provincial du Parti de Kiên Giang, vice-ministre puis ministre de la Construction.

De janvier à août 2025, il a été secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti de Hô Chi Minh-Ville, avant d’être nommé chef de la Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti.

Le chef du Bureau du Comité central du Parti, Pham Gia Tuc, candidat pour la première fois dans la province de Hà Tinh (Centre), a été élu député avec 98,77% des suffrages, l’un des taux les plus élevés.

Né en 1965 dans la province de Ninh Bình (Nord), il est membre du Comité central du Parti des XIIIe et XIVe mandats, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité central du Parti du XIVe mandat.

Il a occupé plusieurs fonctions, notamment secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti de Cân Tho, chef adjoint de la Commission centrale des affaires intérieures et secrétaire du Comité provincial du Parti de Nam Dinh pour le mandat 2020-2025.

Il a ensuite été nommé chef adjoint, puis chef du Bureau du Comité central du Parti en août 2025.

Thu Huong/CVN